Hattrick- Hero Schramek führt ASC Götzendorf zum souveränen 3:0-Sieg gegen den SV Zwölfaxing

In einem spannenden Aufeinandertreffen in der 1. Klasse Ost (NÖ) konnte der ASC Götzendorf einen klaren 3:0-Heimsieg gegen den SV Zwölfaxing einfahren. Ein überragender Dominik Schramek erzielte alle drei Tore für die Gastgeber und brachte die Götzendorfer damit auf die Siegerstraße. Zudem machten zwei Platzverweise für die Zwölfaxinger das Spiel zu einer noch größeren Herausforderung für die Gäste.

Frühe Führung durch Schramek

Der ASC Götzendorf startete druckvoll in die Partie und ließ von Anfang an keinen Zweifel daran, wer Herr im Haus ist. Bereits in der 9. Minute fiel das erste Tor: Dominik Schramek setzte sich gekonnt gegen die Verteidigung des SV Zwölfaxing durch und netzte zur frühen 1:0-Führung ein. Die Götzendorfer blieben auch nach der Führung am Drücker und erspielten sich weitere Chancen.

Die Gäste aus Zwölfaxing taten sich schwer, ins Spiel zu finden und konnten die Angriffe der Hausherren nur mühsam abwehren. In der 25. Minute war es erneut Dominik Schramek, der zuschlug: Nach einem präzisen Zuspiel in den Strafraum ließ er dem Torhüter der Zwölfaxinger keine Chance und erhöhte auf 2:0 für den ASC Götzendorf. Mit dieser komfortablen Führung im Rücken kontrollierten die Götzendorfer das Spielgeschehen und ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen.

Zwei Platzverweise schwächen die Gäste

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit einer dominanten Vorstellung des ASC Götzendorf. Doch das Spiel nahm eine entscheidende Wendung in der 53. Minute, als Dominik Schramek erneut zuschlug und sein drittes Tor des Abends erzielte. Mit einem präzisen Schuss stellte er auf 3:0 und machte damit seinen Hattrick perfekt.

Für den SV Zwölfaxing kam es in der Folge noch schlimmer. In der 57. Minute wurde Mario Friedl-Senegacnik nach einem wiederholten Foulspiel mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. Die Gäste mussten nun in Unterzahl agieren, was ihre ohnehin schon schwierige Aufgabe noch erschwerte. Nur wenige Minuten später, in der 71. Minute, sah Dominic Kreitmeier die Rote Karte für ein grobes Foulspiel. Mit zwei Spielern weniger auf dem Platz war der SV Zwölfaxing nun endgültig chancenlos.

Der ASC Götzendorf nutzte die numerische Überlegenheit geschickt aus und spielte die restliche Zeit souverän herunter. Zwar boten sich noch einige Möglichkeiten, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben, doch die Götzendorfer zeigten sich nach dem dritten Tor von Schramek etwas weniger zielstrebig im Abschluss. Die Gäste aus Zwölfaxing kämpften tapfer, konnten jedoch keinen nennenswerten Akzent mehr setzen.

Der ASC Götzendorf durfte somit einen verdienten 3:0-Heimsieg bejubeln. Der dreifache Torschütze Dominik Schramek avancierte dabei zum Mann des Abends und unterstrich seine Wichtigkeit für das Team. Die Zwölfaxinger hingegen müssen sich nach dieser Niederlage und den beiden Platzverweisen in den kommenden Spielen wieder neu sammeln.

1. Klasse Ost: Götzendorf : Zwölfaxing - 3:0 (2:0)

53 Dominik Schramek 3:0

25 Dominik Schramek 2:0

9 Dominik Schramek 1:0

