SV Zwölfaxing triumphiert mit 7:2 gegen die SVg Guntramsdorf

Details Samstag, 21. September 2024 13:13

Ein packendes Aufeinandertreffen in der 1. Klasse Ost (NÖ) endete mit einem klaren 7:2-Sieg für den SV Zwölfaxing gegen die SVg Guntramsdorf. Trotz eines Treffers von Seyyid Ekinci und Alexander Nikischer für die Gastgeber, waren die Gäste aus Zwölfaxing die dominierende Mannschaft auf dem Platz. Besonders Lazar Knezevic glänzte mit einem Hattrick und trug maßgeblich zum eindrucksvollen Sieg bei.

Frühe Führung für die Zwölfaxinger

Das Spiel startete mit einem frühen Tor für den SV Zwölfaxing in der 9. Minute. Lazar Knezevic eröffnete den Torreigen und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Die Sportvereinigung Guntramsdorf versuchte zu reagieren, fand jedoch keine Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Zwölfaxinger.

Bereits in der 24. Minute konnte Florian Seyser auf 2:0 für die Gäste erhöhen. Der Druck auf die Guntramsdorfer nahm weiter zu, und nur sechs Minuten später, in der 30. Minute, war es erneut Marcus Lebinger, der mit einem weiteren Treffer die Führung auf 3:0 ausbaute. Noch vor der Halbzeitpause, in der 34. Minute, sorgte Florian Seyser mit seinem zweiten Treffer des Abends für das 4:0. Die Gastgeber schienen zu diesem Zeitpunkt bereits geschlagen.

Doch kurz vor der Pause, in der 39. Minute, gelang der Sportvereinigung Guntramsdorf durch Seyyid Ekinci der Anschlusstreffer zum 1:4. Mit diesem Zwischenstand ging es dann in die Halbzeitpause.

Zwölfaxing bleibt dominant

Auch in der zweiten Halbzeit dominierte der SV Zwölfaxing das Geschehen auf dem Platz. In der 59. Minute stellte Marcus Lebinger mit seinem zweiten Tor an diesem Abend den alten Vier-Tore-Abstand wieder her und erhöhte auf 5:1 für die Gäste. Nur vier Minuten später, in der 63. Minute, war es erneut Lazar Knezevic, der mit seinem zweiten Treffer das 6:1 erzielte.

Die SVg Guntramsdorf zeigte sich kämpferisch, konnte jedoch die Überlegenheit der Gäste nicht brechen. In der 88. Minute krönte Lazar Knezevic seine herausragende Leistung mit seinem dritten Treffer des Abends und erhöhte auf 7:1 für den SV Zwölfaxing. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit, in der 89. Minute, konnte Alexander Nikischer noch den zweiten Treffer für die Guntramsdorfer erzielen und verkürzte auf 2:7.

Nach 92 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und der SV Zwölfaxing konnte einen verdienten Sieg feiern. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Offensivleistung und ließen der SVg Guntramsdorf kaum Chancen, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen.

1. Klasse Ost: Guntramsdorf : Zwölfaxing - 2:7 (1:4)

89 Alexander Nikischer 2:7

88 Lazar Knezevic 1:7

63 Lazar Knezevic 1:6

59 Marcus Lebinger 1:5

39 Seyyid Ekinci 1:4

34 Florian Seyser 0:4

30 Marcus Lebinger 0:3

24 Florian Seyser 0:2

9 Lazar Knezevic 0:1

