Packendes Duell zwischen USC Perchtoldsdorf und Sportfreunde Berg endet 2:2

Details Dienstag, 24. September 2024 23:28

Im spannenden Aufeinandertreffen zwischen dem USC Perchtoldsdorf und den Sportfreunden Berg in der 6. Runde der 1. Klasse Ost (NÖ) trennten sich beide Mannschaften mit einem hart erkämpften 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten von Beginn an ihre Offensivqualitäten und sorgten für ein aufregendes Spiel mit mehreren Führungswechseln.

Perchtoldsdorf erwischt den besseren Start

Die Partie zwischen dem Sportclub Perchtoldsdorf und den Sportfreunden Berg wurde mit großer Spannung erwartet, und die Zuschauer wurden nicht enttäuscht. In der 13. Minute fiel das erste Tor des Spiels: Igor Puljic brachte den USC Perchtoldsdorf mit einem präzisen Schuss in Führung. Der Jubel auf den Rängen war groß, und es schien, als könnten die Perchtoldsdorfer das Spiel von Beginn an dominieren.

Die Berger jedoch ließen sich von dem frühen Rückstand nicht entmutigen und spielten weiter mutig nach vorne. In der 31. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt, als Jan Toth den Ausgleichstreffer erzielte. Mit diesem 1:1 ging es schließlich in die Halbzeitpause. Beide Mannschaften hatten in der ersten Hälfte ihre Chancen, doch die Defensive der jeweiligen Gegner hielt stand.

Spannung bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv, wie die erste endete. Beide Mannschaften kämpften um jeden Ball und suchten die Entscheidung. In der 67. Minute gingen die Sportfreunde Berg schließlich in Führung: Oliver Winkler traf zum 1:2 und brachte sein Team damit in eine vielversprechende Position. Die Perchtoldsdorfer sahen sich nun gezwungen, noch mehr Druck auszuüben, um den Ausgleich zu erzielen.

Der USC Perchtoldsdorf setzte alles daran, das Spiel zu drehen und zeigte großen Kampfgeist. In der 80. Minute wurden ihre Anstrengungen schließlich belohnt, als Paul Huber das vielumjubelte 2:2 erzielte. Mit diesem Treffer waren die Perchtoldsdorfer wieder im Spiel und drängten in den letzten Minuten auf den Siegtreffer.

Doch trotz der Bemühungen beider Mannschaften fiel kein weiteres Tor mehr, und so endete das Spiel mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung und belohnten die Zuschauer mit einem unterhaltsamen Spiel.

1. Klasse Ost: Perchtoldsdorf : Berg - 2:2 (1:1)

80 Paul Huber 2:2

67 Oliver Winkler 1:2

31 Jan Toth 1:1

13 Igor Puljic 1:0

