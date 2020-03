Doppelpack von Patrick Pazderka knapp vor der Pause - Sommerein besiegt Maria Lanzendorf

Details Samstag, 07. März 2020 11:31

Am Freitag durften sich die Besucher in der 1. Klasse Ost zum Auftakt der Rückrunde auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams SC Sommerein und SC Maria Lanzendorf freuen. Sommerein setzte sich im Herbst in der Spitzengruppe der Liga fest und will im Frühjahr möglichst lange oben dranbleiben. Maria Lanzendorf lag nach der ersten Saisonhälfte im unteren Drittel der Liga und möchte so rasch wie möglich von hinten weg. In der letzten Begegnung der beiden Teams im Sommer hatte Sommerein mit 5:2 das bessere Ende für sich.

Zwei Tore im Finish von Hälfte 1

Maria Lanzendorf hatte in der Winterpause die Sturmreihe verstärkt und will mit einem positiven Ergebnis in die Rückrunde starten, die Gäste halten von der ersten Minute an dagegen und versuchen dem Gegner das Leben schwer zu machen. Sommerein nimmt vor 100 Fans von Beginn weg den Kampf an, lässt hinten nichts zu und deutet nach vorne Gefahr an.

Viele Chancen gibt es in der Auftaktpartie nicht zu sehen, mit einem Doppelschlag in der Schlussphase des Abschnittes biegt das Heimteam auf die Siegerstraße ein. Patrick Pazderka setzt sich auf der linken Seite in den 16er durch, beweist in Minute 42 Goalgetter-Qualitäten und stellt mit einem perfekten Abschluss aus spitzem Winkel auf 1:0. Kurz darauf setzt sich Wassiou Tabekassim im 16er durch und wird zu Fall gebracht, Patrick Pazderka bewahrt in der 46. Minute vom Elfmeterpunkt die Ruhe, verwandelt präzise zum 2:0 und schnürt seinen Doppelpack.

Schlussangriff der Gäste bringt nichts ein

Im zweiten Durchgang verwalten die Gastgeber den Spielstand, Sommerein hat lange alles im Griff und erarbeitet sich zwei Möglichkeiten, die Abschlüsse geraten aber über das Gehäuse. Hinten lässt die Heimelf sehr wenig zu und agiert souverän.

In der Schlussphase setzt Maria Lanzendorf alles auf ein Karte, die Gäste wechseln drei Spieler ein und werfen alles nach vorne. Sommerein hält den Kasten aber sauber, gerät nicht wirklich in Gefahr und sichert sich nach starker kämpferischer Leistung den ersten Dreier im Frühjahr.

Stimme zum Spiel:

Franz Gotschy (Obmann Sommerein): "Nach einer durchwachsenen Vorbereitung mit schlechten Ergebnissen gegen Teams aus der 2. Klasse war schon die Angst da, dass der Auftakt misslingen könnte. Maria Lanzendorf hat dagegen gehalten, unsere Mannschaft hat das Kampfspiel angenommen und wir führten zur Pause verdient. Nach dem Seitenwechsel wollten wir den Vorsprung halten und ließen keine Torchance des Gegners zu, Maria Lanzendorf hat in den letzten 15 bis 20 Minuten alles nach vorne geworfen, die Befürchtung war aber nicht vorhanden, dass wir einen Treffer bekommen. Hut ab vor der Leistung der ganzen Mannschaft!"

Die Besten bei Sommerein: Patrick Pazderka (LA), Stefan Haringer (MF), Wassiou Tabekassim (ST).

