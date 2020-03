Last-Minute-Treffer - Himberg holt gegen Götzendorf Oranjezz noch Punkt

Details Samstag, 07. März 2020 12:24

In der 16. Runde der 1. Klasse Ost duellierten sich der Tabellenvierte SC Himberg und der Tabellenzweite ASC Götzendorf Oranjezz. Beim Spitzenspiel zum Auftakt der Rückrunde wollten beide Vereine möglichst ein positives Ergebnis mitnehmen, um den Platz in der Spitzengruppe der Liga zu festigen. Nach einem Trainerwechsel im Winter will Himberg eine neue Mannschaft für die nächste Saison formen, das letzte direkte Duell in der Hinrunde hatte man gegen Götzendorf noch klar mit 4:1 gewonnen.

Keine Tore in Halbzeit 1

Vor 100 Fans entwickelt sich von Beginn weg ein gutes Match zweier Teams, die den Weg nach vorne suchen. Himberg startet etwas besser in die Partie und hat in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, die Hausherren agieren zunächst mit flachem Passspiel und deuten erstmals Gefahr an.

Ganz große Chancen sind in Halbzeit 1 Mangelware, einmal wird Himberg richtig gefährlich, als ein Abschluss von Thorsten Semler vom gegnerischen Goalie an die Stange abgewehrt wird. Die Gastgeber fallen im Laufe des Abschnittes spielerisch etwas zurück, Götzendorf steht bis zur Pause kompakt und wird stärker. Die Gäste finden aber noch keine 100%ige Möglichkeit vor und so geht es bei einem torlosen Zwischenstand in die Kabinen.

Führung und Ausschluss bei den Gästen - Himberg gleicht in Nachspielzeit aus

Nach dem Seitenwechsel bleibt das Match spannend und zweikampfbetont, Mitte des Abschnitts gehen die Gäste in Front. Nach einem Corner lässt der heimische Goalie das Leder kurz abprallen, in Minute 64 reagiert Dominik Schramek am schnellsten und stellt auf 0:1.

Beide Seiten finden in der Folge ihre Chancen vor und das Match ist weitgehend ausgeglichen, in der Schlussphase wird es noch einmal turbulent. In der 88. Minute sieht Götzendorfs Martin Damhösl die gelb-rote Karte, Himberg wirft danach alles nach vorne und belohnt sich noch mit dem Ausgleich. Nach einem schönen Spielzug ist Winterneuzugang Sandi Cavkic in der 93. Minute zur Stelle und schließt kurz vor dem Ende zum 1:1 Ausgleich ab.

Stimme zum Spiel:

Christian Teizer (Sektionsleiter Himberg): "Es war zum Auftakt eine relativ gute Partie, wir haben ganz gut angefangen und hatten mehr vom Spiel. Im Laufe des Matches fiel unser Team aber zurück und spielte dem Gegner mit hohen Bällen in die Karten, Götzendorf hat eine gute Mannschaft und ging in Front. Beide Seiten hatten danach die eine oder andere Chance, der Ausschluss spielte uns in die Karten und wir schafften am Ende noch den Ausgleich. Das 1:1 war für mich insgesamt gerecht."

Die Besten: Mohammad Reza (RV), Sandi Cavkic (LA) bzw. Felix Eichinger (Vert.), Igor Handzic (TW).

