Entscheidung kurz nach der Pause - Schwadorf schlägt zum Auftakt Perchtoldsdorf

Am Sonntag durften sich die Besucher in der 1. Klasse Ost auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams ASK Schwadorf 1936 und SC Perchtoldsdorf freuen. Schwadorf gab in der Winterpause einen Trainerwechsel bekannt und geht mit frischem Schwung das Ziel Klassenerhalt an. Perchtoldsdorf hoffte auf einen positives Ergebnis in der ersten Rückrunde, um von ganz hinten weiter wegzukommen. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte Schwadorf im August mit 2:0 das bessere Ende für sich.

Schwadorf geht zweimal in Front

Vor 65 Zuschauern erwischt Schwadorf einen Start nach Maß und geht rasch in Führung, nach einem Corner der Heimelf klärt Perchtoldsdorf nur kurz und in Minute 6 drückt Andrija Randjelovic den Ball zum 1:0 über die Linie. Die Hausherren sind danach spielbestimmend, leisten sich aber zu viele Fehler im Spielaufbau.

Die Gäste finden so Chancen auf schnelle Konter vor und nützen eine dieser Möglichkeiten für den Ausgleich. Nach Ballgewinn wird Lucas Kneissl in Minute 27 freigespielt und verwertet zum 1:1. Schwadorf reklamiert in dieser Situation eine Abseitsstellung, der Schiedsrichter entscheidet aber auf reguläres Tor. In der Schlussphase des Abschnittes stellt die Heimmannschaft den alten Abstand wieder her, Bojan Macuzic setzt sich in Minute 45 sehenswert durch und sorgt mit einem präzisen Schuss ins Eck für den 2:1 Halbzeitstand.

Bojan Macuzic mit Doppelpack

Auch in Halbzeit 2 kommt Schwadorf besser aus den Startlöchern und baut die Führung aus, dabei profitiert man von einem Fehler der Gäste. Nach einem Rückpass schießt Perchtoldsdorfs Keeper in Minute 50 Bojan Macuzic an und der Stürmer vollendet danach eiskalt zum 3:1.

Die Heimelf agiert nun besser und zwingt den Gegner zu weiteren Fehlern, Mitte des Durchganges sorgt Schwadorf für die endgültige Entscheidung. In Minute 62 fasst sich Alican Kaplan ein Herz und verwertet mit einem überlegten Schuss zum 4:1. Die Gäste können danach nicht mehr zusetzen, Schwadorf hat bis zu Ende alles im Griff und feiert einen wichtigen Auftaktsieg.

Stimme zum Spiel:

Manfred Hentschel (Trainer Schwadorf): "Die Umstellung von Kunst- auf Naturrasen war schwierig und der Platz holprig. Wir haben ein frühes Tor erzielt, machten aber zu viel Fehler im Aufbau und der Gegner glich durch einen Konter aus. Nach der Pause spielten wir besser und zwangen den Gegner zu Fehlern, nach dem 4:1 haben wir Perchtoldsdorf keine Chancen mehr gelassen. Wir waren heute dominant, es gibt aber noch viel zu verbessern."

Die Besten bei Schwadorf: Bojan Macuzic (ST), Marcel Pavlovic (MF), Cagdas Günes (MF), Andrija Randjelovic (MF).

