Wampersdorf kommt nur nach der Pause auf - Bruck II macht das halbe Dutzend voll

Am Sonntag traf in der 16. Runde der 1. Klasse Ost der Tabellendreizehnte ASK-BSC Bruck/L. KM II vor heimischem Publikum auf den Tabellenachten USC Wampersdorf. Die Heimelf wollte nach einem schwierigen Herbst mit neuem Trainerteam einen guten Start in die Rückrunde hinlegen, Wampersdorf brauchte ebenfalls Punkte, um sich weiter von hinten abzusetzen. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte Bruck II im August mit einem deutlichen 7:0 das bessere Ende für sich.

Heimelf mit deutlicher Führung nach 45 Minuten

Vor 60 Zuschauern entwickelt sich von Beginn weg eine munteres Match, beide Seiten versuchen nach vorne gefährlich zu werden und Wampersdorf hat in Durchgang 1 die eine oder andere Chance auf einen Treffer. Bruck II zeigt sich aber effizienter und geht relativ früh in Führung. Der Japaner Hiroto Yamashita trifft in der 14. Minute per direktem Freistoß zum 1:0.

Mitte des Durchgangs bauen die Hausherren den Vorsprung aus, dieses Mal glänzt Hiroto Yamashita per Freistoßflanke als Assistgeber und Marjan Tasic trifft in Minute 29 aus einem Gestocher zum 2:0. In der Schlussphase von Hälfte 1 biegt Bruck II endgültig auf die Siegerstraße ein, Abdulah Spahic erhöht auf 3:0 (36.). Danach hört das Heimteam aber auf Fußball zu spielen, die Partie wird hektischer und beide Seiten agieren viel mit hohen Bällen.

Gäste drängen nach der Pause - Bruck feiert wichtigen Heimsieg

Das Match wird in der Folge zum Mittelfeldgeplänkel, Bruck II erhöht rasch nach Wiederbeginn und der starke Hiroto Yamashita trifft in Minute 54 zum zweiten Mal. Wampersdorf gibt nicht auf und wird immer wieder bei Standards zwingend, den Gästen gelingt schließlich durch Niklas Pfleger der erste Treffer (65). Das Auswärtsteam kommt noch einmal auf, kassiert aber rasch den fünften Gegentreffer.

Martin Mikulic sorgt mit dem 5:1 für die Entscheidung (67.), zwar holt Wampersdorf in der 75. Minute durch Alexander Ehrnhofer noch einmal ein Tor auf, kann die Niederlage aber nicht mehr verhindern. Den Schlusspunkt setzt wieder Bruck II, Zaker Malekzada sorgt in Minute 92 mit dem 6:2 für den Endstand in einer torreichen Auftaktbegegnung.

Stimme zum Spiel:

Karl Höflich (Trainer Bruck II): "Es war ein ganz wichtiger Sieg, wir haben zunächst die Chancen besser genutzt als der Gegner, wurden aber nach dem 3:0 hektisch. Mein Team beging in dieser Phase viele Fouls und Wampersdorf wurde bei Standards gefährlich. Nach dem 5:1 war das Match entschieden, da wir vor dem Spiel nicht wussten wo wir stehen, sind wir mit der Leistung sehr zufrieden. Die drei Punkte sind für die Psyche sehr wichtig."

Der Beste bei Bruck II: Hiroto Yamashita (6er).

