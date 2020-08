Spätes Kneissl-Goldtor beschert Perchtoldsdorf drei Punkte zum Start

Details Samstag, 22. August 2020 22:50

Die letzten drei Begegnungen zwischen dem SC Maria Lanzendorf und dem USC Perchtoldsdorf waren eine klare Sache: Bei jedem der Duelle hieß der Sieger am Ende Perchtoldsdorf. So war es auch dieses Mal. Dank einem späten Goldtor von Lucas Kneissl konnte sich die Elf von Christian Gadolla am Ende durchsetzen. Unter dem Strich geht der Sieg in Ordnung. Perchtoldsdorf war das spielbestimmende Team und hätte dank mehrerer guter Chancen auch höher gewinnen können.

Nach einer guten Vorbereitung und vielversprechenden Ergebnissen in den Testspielen war die Erwartungshaltung gegenüber den Perchtoldsdorfern groß. Zu Beginn des Spiels jedoch traute sich keines der beiden Teams so recht, Akzente zu setzen. Die ersten 15 Minuten plätscherten vor sich hin, danach aber ging es Schlag auf Schlag. Die Gäste kombinierten sich gut durch die gegnerischen Reihen und fanden zwei große Gelegenheiten vor, die jedoch beide nicht genutzt werden konnten.

Maria Lanzendorf suchte sein Heil in langen Bällen nach vorne. Mitte der ersten Hälfte führte dieses Rezept auch zu einer guten Möglichkeit, welche man jedoch nicht in Zählbares ummünzen konnte. Die Spielanlage der Hausherren war auch ganz und gar nicht nach dem Geschmack der Gadolla-Elf, die sich schwertat, ihr spielerisches Potenzial auf dem Rasen zu entfalten. So bedurfte es einer Standardsituation, um erneut für Gefahr zu sorgen. Bei einem Freistoß von der Strafraumgrenze war jedoch Heimgoalie Thomas Cech zur Stelle. Danach passierte nicht mehr viel und so ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Kneissl knipst zum späten Goldtor

In der zweiten Spielhälfte zeigten die Perchtoldsdorfer mehr Engagement im Spiel nach vorne und konnten so mehr Druck auf den Gegner erzeugen. Doch es sollte die Mannschaft von Christian Brosig sein, der sich die ersten große Möglichkeit bot. Nach einem Ballverlust in der Perchtoldsdorfer Hintermannschaft kommen die Lanzendorfer zu einer Top-Chance, lassen diese jedoch liegen. Danach kam die Gadolla-Elf auf und setzte offensiv zahlreiche Akzente. Es sollte jedoch bis zur 88. Minute dauern, ehe der große Einsatz belohnt wurde. Nach einem Angriff über die rechte Seite kann die Lanzendorfer Defensive den Ball nicht klären. Lucas Kneissl ist zur Stelle und überwindet Cech zum späten Führungstreffer für seine Farben. Dies sollte auch der Endstand sein. Perchtolsdorf gelingt spät aber doch ein Start nach Maß, Maria Lanzendorf hat in der kommenden Woche die Chance es besser zu machen.

Stimme zum Spiel:

Christina Gadolla (Trainer Perchtoldsdorf): "Es war die zu erwartende, schwere 1. Runde. Nach so einer langen Pause war es eine gute Leistung. Wir waren über das gesamte Spiel gesehen die bessere Mannschaft und haben am Ende verdient gewonnen."

