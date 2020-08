Drei Punkte zum Auftakt - Göttlesbrunn holt Arbeitssieg in Kleinneusiedl

Details Sonntag, 23. August 2020 10:21

Im bisher letzten Aufeinandertreffen trennten sich der ASK Kleinneusiedl und der SC Göttlesbrunn mit einem torlosen Remis. Torlos sollte es diesmal ganz und gar nicht werden. Insgesamt sechs Treffer bekamen die Zuschauer zu sehen. Am Ende erarbeitete sich Göttlesbrunn einen 4:2-Auswärtssieg. Diesen hatte man vor allem einer starken zweiten Hälfte zu verdanken, in der man seine spielerischen Stärken besser zur Geltung bringen konnte.

Von Beginn weg zeigte sich, wie Kleinneusiedl in diesem Spiel zum Erfolg kommen wollte. Man machte das Zentrum dicht, um die Gäste ihrer spielerischen Stärken zu berauben und versuchte selbst durch Konter Gefahr zu erzeugen. So mühte sich die Khopp-Elf in den ersten 25 Minuten ins Spiel zu kommen, verstrickte sich aber zu häufig in der Kleinneusiedler Defensive. Die Hausherren hingegen hatten dadurch immer wieder Ballgewinne, die sie zum schnellen Umschalten nutzen. Einige Male näherte man sich so dem Tor von Gästegoalie Harald Werner, ohne bei diesem aber ernsthafte Sorgenfalten hervorzurufen.

Kleinneusiedl zieht innert fünf Minuten beinahe davon

Nach 30 gespielten Minuten jedoch sollte das Rezept von Trainer Andreas Pöck zum Erfolg führen. Nach einem Konter war Niklas Kolowrat zur Stelle und besorgte die Führung für seine Farben. Nur wenige Minuten später legte man nach: Nach einer Ecke stand Benjamin Puchinger goldrichtig und konnte zum 2:0 abstauben. Nun nahm das Spiel so richtig an Fahrt auf, denn praktisch im Gegenzug gelang Göttlesbrunn der Anschlusstreffer. Manuel Brunnthaler nahm den Ball halbrechts auf, zog in die Mitte feuerte aus rund 25 Metern einen Schuss ab. Heimgoalie Oliver Meixner war ohne Chance - nur noch 1:2. Wenige später folgte der Pausenpfiff.

Zu Beginn der zweiten Hälfte übernahm die Khopp-Elf zusehends das Kommando und schlug nach nur wenigen Minuten bereits daraus Kapital. Ein Schuss von Dominik Vogelsinger, der noch leicht abgefälscht wurde, fand den Weg ins Tor - 2:2. Von nun an hatte Göttlesbrunn immer mehr das Heft in der Hand. In der 65. Spielminute wurde das hohe Engagement belohnt. Nach einem Querpass war Lukas Werner zur Stelle und drückte den Ball über die Linie. Danach kontrollierte die Khopp-Elf das Geschehen und ließ nur noch wenig zu. Zwei Minuten vor Schluss legte Werner mit seinem zweiten Tor nach und sorgte für die endgültige Entscheidung.

Stimme zum Spiel:

Thomas Khopp (Trainer Göttlesbrunn): Kleinneusiedl hat uns alles abverlangt. Sie haben das Zentrum gut dicht gemacht und so fanden wir lange nicht ins Spiel. Es war ein hart erarbeiteter Sieg. Nach dem 3:2 hatten wir die Partie aber im Griff, das 4:2 war nur noch eine Draufgabe."

