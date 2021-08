Doppelschlag: Perchtoldsdorf dreht das Spiel in Breitenfurt

Details Sonntag, 22. August 2021 06:49

1. Klasse Ost: Etwa 200 Besucher kamen zum Spiel zwischen dem SK Breitenfurt und dem SC Perchtoldsdorf. Der SK Breitenfurt hatte am Samstag gegen Perchtoldsdorf mit 2:3 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Für das erste Tor sorgte Mathias Kunauer. In der elften Minute traf der Spieler von Breitenfurt ins Schwarze und stellte auf 1:0. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Lukas Rapp das 1:1 zugunsten des SC Perchtoldsdorf (42.). Ein Tor auf Seiten des SK Breitenfurt machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Doppelschlag drehte das Spiel

Wieder hatte Breitnefurt den besseren Start erwischt. Für das zweite Tor der Gastgeber war Markus Lassmann verantwortlich, der bereits in der 46. Minute das 2:1 besorgte. Doch dann schickte ein Doppelschlag die Gastgeber auf die Bretter. In der 71. Minute erzielte Stefan Hackl zunächst das 2:2 für Perchtoldsdorf. Dass der Gast in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Ante Kvesic, der in der 72. Minute zur Stelle war und sein Team in Führung brachte. Am Ende punktete der SC Perchtoldsdorf dreifach beim SK Breitenfurt.

Mit drei Punkten auf der Habenseite steht der SK Breitenfurt derzeit auf dem fünften Rang.

Perchtoldsdorf will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen. Der SC Perchtoldsdorf machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zweiten Platz.

1. Klasse Ost: SK Breitenfurt – SC Perchtoldsdorf, 2:3 (2:1)

11 Mathias Kunauer 1:0

42 Lukas Rapp 1:1

46 Markus Lassmann 2:1

71 Stefan Hackl 2:2

72 Ante Kvesic 2:3

