Schwadorfs Romic erzielt gegen Perchtoldsdorf spätes Remis

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:57

1. Klasse Ost: In der Begegnung SC Perchtoldsdorf gegen den ASK Schwadorf 1936 trennten sich die beiden Kontrahenten vor rund 80 Fans mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gäste zogen sich gegen den SC Perchtoldsdorf achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Marco Cirkovic brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Perchtoldsdorf über die Linie (13.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Lucas Kneissl die Führung der Heimmannschaft aus. Mit der Führung für den SC Perchtoldsdorf ging es in die Halbzeitpause.

Romic rettet einen Punkt

Für das erste Tor des ASK Schwadorf war Lazar Pavlovic verantwortlich, der in der 50. Minute das 1:2 besorgte. Als einige Zuschauer bereits Perchtoldsdorf als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Antonio Romic, der zum Ausgleich traf (85.). Gedanklich hatte der SC Perchtoldsdorf den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte Schwadorf am Ende noch den Teilerfolg.

Mit 18 Punkten aus acht Partien ist Perchtoldsdorf noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Mit 22 geschossenen Toren gehört der SC Perchtoldsdorf offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Ost. Perchtoldsdorf ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile fünf Siege und drei Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich der SC Perchtoldsdorf selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Trotz eines gewonnenen Punktes steht der ASK Schwadorf 1936 in der Tabelle auf Platz zehn. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des ASK Schwadorf bei. Schwadorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

1. Klasse Ost: SC Perchtoldsdorf – ASK Schwadorf 1936, 2:2 (2:0)

13 Marco Cirkovic 1:0

45 Lucas Kneissl 2:0

50 Lazar Pavlovic 2:1

85 Antonio Romic 2:2

