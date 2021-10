Puchinger trifft vierfach: ASK-BSC Bruck II deklassiert USC Wampersdorf

Details Montag, 11. Oktober 2021 03:30

1. Klasse Ost: Die Zweitvertretung des ASK-BSC Bruck kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor rund 100 Besuchern einen 8:1-Erfolg davon. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des ASK-BSC Bruck/L. KM II. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Für das erste Tor des Gasts war Tobias Puchinger verantwortlich, der in der sechsten Minute das 1:0 besorgte. Bereits in der 14. Minute erhöhte Martin Mikulic den Vorsprung des ASK-BSC Bruck II auf 2:0. Für ruhige Verhältnisse sorgte Neki Oda, als er das 3:0 für den ASK-BSC Bruck/L. KM II besorgte (18.). Der ASK-BSC Bruck II baute die Führung aus, indem Puchinger zwei Treffer nachlegte (19./21.). Der sechste Streich des ASK-BSC Bruck/L. KM II war Mert Kol vorbehalten (28.). Der USC Wampersdorf sah in Durchgang eins kein Land und lag zur Pause unaufholbar zurück.

Puchinger der Mann des Tages

Das 7:0 für den ASK-BSC Bruck II stellte Puchinger sicher. In der 49. Minute traf er zum vierten Mal während der Partie. Zaker Malekzada schraubte das Ergebnis in der 75. Minute mit dem 8:0 für den ASK-BSC Bruck/L. KM II in die Höhe. Darius Sasarman gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer für Wampersdorf (92.). Schlussendlich setzte sich der ASK-BSC Bruck II mit acht Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

31 Gegentreffer musste der USC Wampersdorf im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Wann findet das Heimteam die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den ASK-BSC Bruck/L. KM II setzte es eine neuerliche Pleite, womit der USC Wampersdorf im Klassement weiter abrutschte. Mit erst neun erzielten Toren hat Wampersdorf im Angriff Nachholbedarf. Der USC Wampersdorf musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USC Wampersdorf insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Wampersdorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Beim ASK-BSC Bruck II präsentierte sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27). Das Resultat wirkte sich aber auf die Tabellenposition des ASK-BSC Bruck/L. KM II nicht aus und sieht den ASK auf Platz sechs. Fünf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des ASK-BSC Bruck/L. KM II. Der ASK-BSC Bruck II erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Nächster Prüfstein für den USC Wampersdorf ist der SC Perchtoldsdorf (Samstag, 15:30 Uhr). Der ASK-BSC Bruck/L. KM II misst sich am selben Tag mit dem FK Hainburg (15:00 Uhr).

1. Klasse Ost: USC Wampersdorf – ASK-BSC Bruck/L. KM II, 1:8 (0:6)

6 Tobias Puchinger 0:1

14 Martin Mikulic 0:2

18 Neki Oda 0:3

19 Tobias Puchinger 0:4

21 Tobias Puchinger 0:5

28 Mert Kol 0:6

49 Tobias Puchinger 0:7

75 Zaker Malekzada 0:8

92 Darius Sasarman 1:8

