Brunnthaler glänzt als dreifacher Torschütze: Bruck/L. bezwingt Hainburg

Sonntag, 17. Oktober 2021

1. Klasse Ost: Die Reserve des ASK-BSC Bruck gewann das Samstagsspiel vor rund 100 Zuschauern gegen Hainburg mit 4:2. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur ASK-BSC Bruck/L. KM II heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Für das 1:0 und 2:0 war Manuel Brunnthaler verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (30./43.). Mit der Führung für den ASK-BSC Bruck/L. KM II ging es in die Halbzeitpause.

Doppelschlag zur Entscheidung

Neki Oda vollendete zum dritten Tagestreffer in der 55. Spielminute. Mit dem 4:0 von Brunnthaler für den ASK-BSC Bruck II war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.). Martin Babinec verkürzte für den FK Hainburg später in der 73. Minute auf 1:4. Marek Ondrik war es, der in der 80. Minute das Spielgerät im Gehäuse des ASK-BSC Bruck/L. KM II unterbrachte. Schlussendlich verbuchte der ASK-BSC Bruck II gegen den FK Hainburg einen überzeugenden 4:2-Heimerfolg.

Beim ASK-BSC Bruck/L. KM II präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (31). Die drei Punkte brachten die Gastgeber in der Tabelle aber nicht voran. Der ASK-BSC Bruck II liegt weiterhin auf Rang fünf. In den letzten fünf Partien rief der ASK-BSC Bruck/L. KM II konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Hainburg führt mit 14 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Nur einmal ging der Gast in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Drei Siege, fünf Remis und zwei Niederlagen hat der FK Hainburg momentan auf dem Konto. Sechs Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des ASK-BSC Bruck II.

Am nächsten Freitag reist der ASK-BSC Bruck/L. KM II zum SC Göttlesbrunn - Arbesthal, zeitgleich empfängt der FK Hainburg den SC Perchtoldsdorf.

1. Klasse Ost: ASK-BSC Bruck/L. KM II – FK Hainburg, 4:2 (2:0)

30 Manuel Brunnthaler 1:0

43 Manuel Brunnthaler 2:0

55 Neki Oda 3:0

60 Manuel Brunnthaler 4:0

73 Martin Babinec 4:1

80 Marek Ondrik 4:2

