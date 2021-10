SC Göttlesbrunn - Arb. siegt souverän beim SV Wienerwald

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 03:44

1. Klasse Ost: Der SC Göttlesbrunn - Arbesthal setzte sich standesgemäß gegen den SV Wienerwald mit 5:2 durch. Pflichtgemäß strich der SC Göttlesbrunn - Arbesthal gegen Wienerwald drei Zähler ein.

Das erste Tor des Spiels ging an den SCGA. Allerdings gelang dies nur mithilfe des SV Wienerwald, denn Unglücksrabe Patrik Peniak beförderte den Ball ins eigene Netz (36.). Für das 2:0 des SC Göttlesbrunn - Arbesthal zeichnete Dominik Voglsinger verantwortlich (39.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Florian Thome das 3:0 für den Gast (43.). Der tonangebende Stil des SC Göttlesbrunn - Arb. spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Tore im Minutentakt

Mit schnellen Toren von Peter Ertl (55.) und Mentor Hasani (59.) schlug Wienerwald innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Clemens Bohnenstingl (90.) und Patrick Haider (94.) brachten dem SCGA mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Am Ende verbuchte der SC Göttlesbrunn - Arbesthal gegen den SV Wienerwald einen Sieg.

Wienerwald bekleidet mit acht Zählern Tabellenposition zwölf. Der Gastgeber kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die Lage des SV Wienerwald bleibt angespannt. Gegen den SC Göttlesbrunn - Arb. musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Beim SCGA präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Der SC Göttlesbrunn - Arbesthal hat nach dem souveränen Erfolg über Wienerwald weiter die vierte Tabellenposition inne. Die Saison des SC Göttlesbrunn - Arb. verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, zwei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. In den letzten fünf Partien rief der SCGA konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Am nächsten Freitag reist der SV Wienerwald zum ASC Götzendorf Oranjezz, zeitgleich empfängt der SC Göttlesbrunn - Arbesthal die Zweitvertretung des ASK-BSC Bruck/L. KM.

1. Klasse Ost: SV Wienerwald – SC Göttlesbrunn - Arbesthal, 2:5 (0:3)

36 Eigentor durch Patrik Peniak 0:1

39 Dominik Voglsinger 0:2

43 Florian Thome 0:3

55 Peter Ertl 1:3

59 Mentor Hasani 2:3

90 Clemens Bohnenstingl 2:4

94 Patrick Haider 2:5

