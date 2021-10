SC Göttlesbrunn - Arb. verliert Spitzenspiel gegen ASK-BSC Bruck II

Details Samstag, 23. Oktober 2021 03:34

1. Klasse Ost: Im Spiel des SC Göttlesbrunn - Arb. gegen die Zweitvertretung des ASK-BSC Bruck gab es vor rund 180 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 4:3 zugunsten des Gasts. Die Ausgangslage sprach für den ASK-BSC Bruck/L. KM II, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Der SCGA erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Clemens Bohnenstingl traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Mario Kopsa war zur Stelle und markierte das 1:1 des ASK-BSC Bruck II (33.). Thomas Macho nutzte die Chance für den ASK-BSC Bruck/L. KM II und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Die Pausenführung des ASK-BSC Bruck II fiel knapp aus.

Macho-Doppelpack zum Sieg

Der SC Göttlesbrunn - Arbesthal zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Maximilian Gutschik (55., EM) und Lukas Werner (67.) mit ihren Treffern das Spiel. Aus der Ruhe ließ sich der ASK-BSC Bruck/L. KM II nicht bringen. Tobias Puchinger erzielte wenig später den 3:3-Ausgleich (70.) per Freistoß. Der Treffer zum 4:3 sicherte dem ASK-BSC Bruck II nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Macho in diesem Spiel (80.). Am Ende punktete der ASK-BSC Bruck/L. KM II dreifach beim SC Göttl. - Arb.

Beim SCGA präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (39). Das Heimteam hat 20 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang fünf. Der SC Göttlesbrunn - Arbesthal verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der SC Göttlesbrunn - Arb. auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Der ASK-BSC Bruck II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der ASK-BSC Bruck/L. KM II nimmt mit 21 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein. Der Angriff des ASK-BSC Bruck II wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 35-mal zu. Sieben Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des ASK-BSC Bruck II. Die letzten Resultate des ASK-BSC Bruck/L. KM II konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Während der SCGA am nächsten Samstag (15:00 Uhr) beim SC Perchtoldsdorf gastiert, duelliert sich der ASK-BSC Bruck II am gleichen Tag mit dem ASC Götzendorf Oranjezz.

1. Klasse Ost: SC Göttlesbrunn - Arbesthal – ASK-BSC Bruck/L. KM II, 3:4 (1:2)

4 Clemens Bohnenstingl 1:0

33 Mario Kopsa 1:1

36 Thomas Macho 1:2

55 Maximilian Gutschik 2:2

67 Lukas Werner 3:2

70 Tobias Puchinger 3:3

80 Thomas Macho 3:4

