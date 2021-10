Traiskirchen FCM II zwingt SC Himberg in die Knie

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 02:50

1. Klasse Ost: Für den SC Himberg gab es in der Partie gegen die Reserve von Traiskirchen FCM, an deren Ende vor rund 60 Fans eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Gegen Traiskirchen FCM II setzte es für den SC Himberg eine ungeahnte Pleite.

Kenan Hodzic brachte Traiskirchen FCM II nach 28 Minuten die 1:0-Führung. Mert Mustafa Ekinci nutzte die Chance für den Gastgeber und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Mit der Führung für Traiskirchen FCM II ging es in die Kabine.

Himberg wachte erst spät auf

Für das 3:0 von Traiskirchen FCM II sorgte Ekinci, der in Minute 63 zur Stelle war. Rafael Hofer vollendete zum vierten Tagestreffer in der 69. Spielminute. Erst in der Schlussphase kamern auch die Gäste zu Torerfolgen. Erdal Kara verkürzte für Himberg später in der 79. Minute auf 1:4. Edin Bijeljinac war es, der in der 84. Minute den Ball im Tor von Traiskirchen FCM II unterbrachte und auf 4:2 verkürzte. Schlussendlich verbuchte Traiskirchen FCM II gegen den SC Himberg einen überzeugenden Heimerfolg.

Traiskirchen FCM II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck verließ Traiskirchen FCM II die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den 14. Tabellenplatz ein. Die Defensive von Traiskirchen FCM II muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 30-mal war dies der Fall. Zwei Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat Traiskirchen FCM II derzeit auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Traiskirchen FCM II noch ausbaufähig. Nur drei von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Der SC Himberg führt mit 16 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, ein Remis und vier Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Himberg nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am nächsten Freitag reist Traiskirchen FCM II zum ASK Schwadorf 1936, zeitgleich empfängt der SC Himberg den USC Wampersdorf.

1. Klasse Ost: Traiskirchen FCM II – SC Himberg, 4:2 (2:0)

28 Kenan Hodzic 1:0

39 Mert Mustafa Ekinci 2:0

63 Mert Mustafa Ekinci 3:0

69 Rafael Hofer 4:0

79 Erdal Kara 4:1

84 Edin Bijeljinac 4:2

