Maria Lanzendorf gewinnt Top-Duell gegen Bruck/L. II deutlich

1. Klasse Ost: Mit dem Maria Lanzendorf und der Reserve des ASK-BSC Bruck trafen sich am Freitag vor rund 100 Fans zwei Topteams. Für die Gäste schien Maria Lanzendorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Der SC Maria Lanzendorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Sasa Pantic brachte den ASK-BSC Bruck/L. KM II in der zwölften Minute ins Hintertreffen. Pascal Lackner nutzte die Chance für den Maria Lanzendorf und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine.

Pantic feiert Doppelpack

Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Pantic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (69.). In der 81. Minute legte Djuro Mihaljica per Elfmeter zum 4:0 zugunsten von Maria Lanzendorf nach. In der Schlussphase gelang Thomas Macho noch der Ehrentreffer für den ASK-BSC Bruck II (84.). Insgesamt reklamierte der SC Maria Lanzendorf gegen den ASK-BSC Bruck/L. KM II einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Der Maria Lanzendorf beißt sich in der Aufstiegszone fest. Prunkstück von Maria Lanzendorf ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst zwölf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Nur zweimal gab sich der Tabellenführer bisher geschlagen. Mit vier Siegen in Folge ist der SC Maria Lanzendorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Beim ASK-BSC Bruck II präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). In der Tabelle liegt der ASK-BSC Bruck/L. KM II nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Acht Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des ASK-BSC Bruck II.

Nächsten Samstag (14:00 Uhr) gastiert der Maria Lanzendorf beim SC Perchtoldsdorf, der ASK-BSC Bruck/L. KM II empfängt zeitgleich die Sportfreunde Berg.

1. Klasse Ost: SC Maria Lanzendorf – ASK-BSC Bruck/L. KM II, 4:1 (2:0)

12 Sasa Pantic 1:0

36 Pascal Lackner 2:0

69 Sasa Pantic 3:0

81 Djuro Mihaljica 4:0

84 Thomas Macho 4:1

