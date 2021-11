SC Himberg untermauert gegen Göttlesbrunn-A. Heimstärke

Details Sonntag, 14. November 2021 02:19

1. Klasse Ost: Gegen den SC Himberg holte sich der SCGA eine 2:4-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Himberg vor rund 150 Besuchern die Nase vorn.

Der Gastgeber ging durch Erdal Kara in der achten Minute in Führung. Der SC Göttlesbrunn - Arbesthal traf in der 33. Minute zum Ausgleich. Torschütze war Mathias Almstädter. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Himberg dreht das Spiel

Dominik Voglsinger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 für den SC Göttlesbrunn - Arb. ein (54.). Der SC Himberg hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Edin Bijeljinac den 2:2-Ausgleich (60.). Dass der SC Himberg in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Philipp Trummer, der in der 71. Minute zur Stelle war. Tobias Schmickl schoss die Kugel zum 4:2 für Himberg über die Linie (79.). Am Schluss gewann der SC Himberg gegen den SCGA.

Der SC Himberg verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Beim SC Göttlesbrunn - Arbesthal präsentierte sich die Abwehr angesichts 36 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Mit sechs Siegen und sechs Niederlagen weisen die Gäste eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht der SC Göttlesbrunn - Arb. im Mittelfeld der Tabelle. Der SCGA rutschte weiter ab und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne Dreier.

Mit diesem Sieg zog Himberg am SC Göttlesbrunn - Arbesthal vorbei auf Platz sieben. Der SC Göttlesbrunn - Arb. fiel auf die neunte Tabellenposition.

Der SC Himberg tritt am Freitag beim ASC Götzendorf Oranjezz an. Der SCGA verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 13.03.2022 die Reserve von Traiskirchen FCM.

1. Klasse Ost: SC Himberg – SC Göttlesbrunn - Arbesthal, 4:2 (1:1)

8 Erdal Kara 1:0

33 Mathias Almstaedter 1:1

54 Dominik Voglsinger 1:2

60 Edin Bijeljinac 2:2

71 Philipp Trummer 3:2

79 Tobias Schmickl 4:2

