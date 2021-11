Wichtiger Dreier für Sommerein im Top-Duell gegen Maria Lanzendorf

Details Sonntag, 21. November 2021 02:56

1. Klasse Ost: Eine reife Leistung zeigte Sommerein vor etwa 150 Zuschauern beim 5:1-Sieg gegen den Maria Lanzendorf. Wenn der Gastgeber auch noch am Ende der Saison die Tabelle anführen will, gilt es solche Aussetzer zu vermeiden.

Mit einem schnellen Doppelpack (12./17.) zum 2:0 schockte Manuel Gotschy Maria Lanzendorf. Dominic Hentschl verkürzte für den SC Maria Lanzendorf später in der 30. Minute auf 1:2. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Michael Nikolic den Vorsprung des SC Sommerein auf 3:1 (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Herbstmeistertitel im direkten Duell

Nikolic brachte Sommerein in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (66.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Kevin Korherr, der das 5:1 aus Sicht des Gasts perfekt machte (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC Sommerein am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den Maria Lanzendorf.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Sommerein im Klassement nach vorne und belegt jetzt den ersten Tabellenplatz. Die Offensive des SC Sommerein in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Maria Lanzendorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 41-mal schlugen die Angreifer von Sommerein in dieser Spielzeit zu.

Der SC Sommerein sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Die gute Bilanz des SC Maria Lanzendorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Maria Lanzendorf bisher elf Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Während Maria Lanzendorf damit nach sechs ungeschlagenen Partien erstmals wieder verlor, verbuchte Sommerein mit dem elften Sieg und dem dritten Dreier in Folge das nächste Erfolgserlebnis für sich.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 13.03.2022 empfängt der SC Maria Lanzendorf dann im nächsten Spiel den SC Himberg, während der SC Sommerein am gleichen Tag bei der Sportfreunde Berg antritt.

1. Klasse Ost: SC Maria Lanzendorf – SC Sommerein, 1:5 (1:3)

12 Manuel Gotschy 0:1

17 Manuel Gotschy 0:2

30 Dominic Hentschl 1:2

40 Michael Nikolic 1:3

66 Michael Nikolic 1:4

90 Kevin Korherr 1:5

