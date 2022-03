Götzendorfs Rigler stellt späten Sieg über Schwadorf sicher

Details Samstag, 12. März 2022 02:34

1. Klasse Ost: Nichts zu holen gab es für den ASK Schwadorf 1936 beim ASC Götzendorf Oranjezz. Rund 75 Zuschauer wollten das Spiel der 1. Klasse Ost sehen und bekamen ein spannendes Duell serviert. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 2:1. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte der ASC Götzendorf einen knappen 2:1-Sieg eingefahren.

Die erste halbe Stunde blieb torlos. Dominik Schramek brachte Götzendorf aber in der 34. Spielminute doch in Führung. Die Gastgeber hielten diesen Vorsprung in der ersten Halbzeit. Der ASC Götzendorf Oranjezz nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel kamen beide Mannschaften zunächst unverändert auf den Platz zurück. Götzendorf hatte nur einen knappen 1:0-Vorsprung im Gepäck. Doch der ASK Schwadorf traf in der 57. Minute zum Ausgleich. Als Torschütze des 1:1 ließ sich Nikola Vucetic feiern. Letztendlich wurde Matthias Rigler zum Helden des Spiels, als er den ASC Götzendorf mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (88.) doch noch in Front brachte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Götzendorf Schwadorf 2:1.

Götzendorf feiert Siegtorschütze Rigler

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der ASC Götzendorf Oranjezz im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz.

Der ASK Schwadorf 1936 findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Wo bei den Gästen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 20 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am nächsten Sonntag reist der ASC Götzendorf zur Reserve von Traiskirchen FCM, zeitgleich empfängt der ASK Schwadorf den SC Maria Lanzendorf.

1. Klasse Ost: ASC Götzendorf Oranjezz – ASK Schwadorf 1936, 2:1 (1:0)

88 Matthias Rigler 2:1

57 Nikola Vucetic 1:1

34 Dominik Schramek 1:0