Maria Lanzendorfs Pantic bestraft SC Himberg in der Schlussphase

13. März 2022

1. Klasse Ost: Rund 200 Besucher kamen zum Heimspiel des Aufstiegsaspiranten SC Maria Lanzendorf gegen den SC Himberg. Der SC Maria Lanzendorf und der SC Himberg lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Der Maria Lanzendorf wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel hatte der SC Himberg einen 2:0-Sieg gefeiert.

Djuro Mihaljica brachte den Gast in der 24. Minute vom Elfmeterpunkt aus ins Hintertreffen. Maria Lanzendorf hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In der 58. Minute erhöhte Pavol Bures auf 2:0 für das Heimteam. Doch der Zwei-Tore-Vorsprung war schnell verspielt. Der Ligaprimus musste den Treffer von Edin Bijeljinac zum 1:2 hinnehmen (65.). Philipp Prosenik glich nur wenig später für Himberg aus (67.). Dass der SC Maria Lanzendorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Sasa Pantic, der in der 80. Minute zur Stelle war. Himbergs Lukas Werner (Beleid.) sah in der 92. Spielminute noch die Rote Karte. Schließlich strich der Maria Lanzendorf die Optimalausbeute gegen den SC Himberg ein.

Maria Lanzendorf erobert die Tabellenführung

Nach 16 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Maria Lanzendorf 37 Zähler zu Buche. Die letzten Resultate des SC Maria Lanzendorf konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Der SC Himberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 23 gesammelten Zählern hat Himberg den achten Platz im Klassement inne. Sieben Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der SC Himberg momentan auf dem Konto. Die Lage des SC Himberg bleibt angespannt. Gegen den Maria Lanzendorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am nächsten Sonntag reist Maria Lanzendorf zum ASK Schwadorf 1936, zeitgleich empfängt Himberg die Sportfreunde Berg.

1. Klasse Ost: SC Maria Lanzendorf – SC Himberg, 3:2 (1:0)

24 Djuro Mihaljica 1:0

58 Pavol Bures 2:0

65 Edin Bijeljinac 2:1

67 Philipp Prosenik 2:2

80 Sasa Pantic 3:2