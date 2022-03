SC Haslau gewinnt hoch beim FK Hainburg

Details Samstag, 19. März 2022 02:31

1. Klasse Ost: Rund 90 Fans kamen zum Sportplatz Hainburg um das Spiel der 17. Runde zu verfolgen. Die Zuschauer bekamen gleich sechs Treffer zu sehen und eine eher einseitige Partie. Der FK Hainburg konnte dem SC Haslau/Ma. E. nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5. Im Hinspiel hatte der FK Hainburg einen knappen 2:1-Sieg eingefahren.

Die Abtastphase dauerte nicht all zu lange. Daniel Koppensteiner war zur Stelle und markierte das 1:0 des SC Haslau (13.). Nico Schindler traf zum 2:0 zugunsten der Gäste (28.). Das 3:0 für Haslau stellte Koppensteiner sicher. In der 30. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Das Spiel schien schon so gut wie entschieden, doch die Gastgeber wollten sich noch einmal aufrappeln. Kristian Brunczvik ließ sich in der 35. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:3 für Hainburg. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Eigentor als endgültiges K.O.

Der SC Haslau/Ma. E. baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Florian Feichtinger beförderte den Ball in der 56. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des SC Haslau auf 4:1. Erneut traf der SC Haslau/Ma. E. und Kevin Klein stellte den Spielstand damit auf 5:1 (80.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC Haslau am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den FK Hainburg.

Der FK Hainburg belegt momentan mit 26 Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 32:32 ausgeglichen. Der Gastgeber verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Haslau im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Sechs Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der SC Haslau/Ma. E. derzeit auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SC Haslau seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt neun Spiele ist es her.

Am nächsten Sonntag reist Hainburg zum SC Göttlesbrunn - Arbesthal, zeitgleich empfängt Haslau die Zweitvertretung des ASK-BSC Bruck/L. KM.

1. Klasse Ost: FK Hainburg – SC Haslau/Ma. E, 1:5 (1:3)

13 Daniel Koppensteiner 0:1

28 Nico Schindler 0:2

30 Daniel Koppensteiner 0:3

35 Kristian Brunczvik 1:3

56 Eigentor durch Florian Feichtinger 1:4

80 Kevin Klein 1:5