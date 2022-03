Erfolgreiche Aufholjagd von Wienerwald in Bruck

Details Sonntag, 20. März 2022 01:06

1. Klasse Ost: Die Zweitvertretung des ASK-BSC Bruck/L. KM und der SV Wienerwald lieferten sich vor gut 50 Fans ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Sieg des ASK-BSC Bruck II bei Wienerwald geendet.

Die Anfangsphase war noch torlos verlaufen. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte David Mladenovic sein Team in der 15. Minute. Der SV Wienerwald markierte in Minute 26 den 1:1-Ausgleich durch einen Treffer von Philipp Schäfers. Tobias Puchinger nutzte die Chance für den ASK-BSC Bruck/L. KM II und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Zur Pause waren die Gastgeber im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung.

Aufholjagd erfolgreich - Siegtreffer in Minute 90

Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Puchinger bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (47.) und erhöhte die Führung auf 3:1. Der SV Wienerwald hatte das Spiel nicht aufgegeben. Thorsten Tannert schoss zunächst den 3:2-Anschluss (48.), Marco Fischer traf vom Elfmeterpunkt aus zum 3:3-Ausgleich (62.) und Peter Ertl brachte schließlich die Führung (90.) und gleichzeitig auch den Sieg. Der ASK-BSC Bruck II hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Beim ASK-BSC Bruck/L. KM II präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (48). Trotz der Niederlage fiel der ASK-BSC Bruck II in der Tabelle nur einen Platz runter auf Platz fünf. In dieser Saison sammelte der ASK-BSC Bruck/L. KM II bisher neun Siege und kassierte acht Niederlagen. Für den ASK-BSC Bruck II sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Der SV Wienerwald findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Der Gast bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten. Die letzten Resultate von Wienerwald konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Am nächsten Sonntag reist der ASK-BSC Bruck/L. KM II zum SC Haslau/Ma. E, zeitgleich empfängt der SV Wienerwald den SC Perchtoldsdorf.

1. Klasse Ost: ASK-BSC Bruck/L. KM II – SV Wienerwald, 3:4 (2:1)

15 David Mladenovic 1:0

26 Philipp Schaefers 1:1

37 Tobias Puchinger 2:1

47 Tobias Puchinger 3:1

48 Thorsten Tannert 3:2

62 Marco Fischer 3:3

90 Peter Ertl 3:4