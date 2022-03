Sommerein patzt beim SK Breitenfurt

Details Sonntag, 27. März 2022 00:41

1. Klasse Ost: Knapp 70 Besucher kamen zum Heimspiel des SK Breitenfurt gegen den SC Sommerein. Unerwartet und schmerzlich zugleich musste sich Sommerein dem SK Breitenfurt mit 3:1 beugen. Wer hätte das gedacht? Breitenfurt wuchs über sich hinaus und fügte dem SC Sommerein eine Pleite zu. Das Hinspiel hatte Sommerein knapp für sich entschieden und mit 2:1 gewonnen.

Die Heimelf begann stark und erspielte sich einige Möglichkeiten. Die Gäste, die eigentlich zu favorisieren waren, taten sich überraschend schwer. Rafael Reisinger brachte die Gäste per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der achten und 41. Minute vollstreckte. Mit der Führung für den SK Breitenfurt ging es in die Halbzeitpause. In Halbzeit zwei konnten sich die Gäste erstmals auf der Anzeigentafel bemerkbar machen. Doch die Gastgeber mussten den Treffer von Alexander Koller zum 1:2 hinnehmen (51.). Nun wurde der Druck des SC Sommerein immer stärker. In Minute 55 wurde ein weiterer Treffer der Gastgeber wegen Abseitsposition aberkannt. Doch Breitenfurt fand dennoch weitere Chancen vor, nutzte diese allerdings nicht. Erst Valentin Rumetshofer brachte den Ball zum 3:1 zugunsten des SK Breitenfurt über die Linie (79.). Schlussendlich verbuchte Breitenfurt gegen den SC Sommerein einen überzeugenden Heimerfolg.

Verdienter Heimerfolg

Der SK Breitenfurt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SK Breitenfurt findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Vier Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat Breitenfurt derzeit auf dem Konto.

Der Patzer von Sommerein zog im Klassement keine Folgen nach sich, ließ allerdings eine Lücke nach oben klaffen. Die gute Bilanz des SC Sommerein hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Sommerein bisher elf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Am nächsten Sonntag reist der SK Breitenfurt zum SC Himberg, zeitgleich empfängt der SC Sommerein den SV Wienerwald.

1. Klasse Ost: SK Breitenfurt – SC Sommerein, 3:1 (2:0)

79 Valentin Rumetshofer 3:1

51 Alexander Koller 2:1

41 Rafael Reisinger 2:0

8 Rafael Reisinger 1:0