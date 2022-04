Teilerfolg für Haslau beim ASC Götzendorf

Details Samstag, 16. April 2022 01:18

1. Klasse Ost: 70 Fans wurden am Sportplatz in Götzendorf gezählt. Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen Götzendorf und dem SC Haslau/Ma. E. 2:2. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Der ASC Götzendorf Oranjezz hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 5:1-Sieg verbucht.

In der 20. Minute setzte Haslaus Luciano Pizzonia den Ball an die Außenstange. Thomas Gall brachte den Ball aber zum 1:0 zugunsten des Heimteams über die Linie (27.). Nach 32 Minuten verhinderte der Pfosten auf der anderen Seite das 2:0. In der 35. Minute erzielte Daniel Koppensteiner dafür das 1:1 für den SC Haslau. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat bei strömenden Regen. Die Heimelf ließ in Halbzeit zwei einige Chancen aus. Dass der ASC Götzendorf in der Schlussphase doch noch auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Jakob Kusolitsch, der in der 80. Minute zur Stelle war. Wer glaubte, Haslau sei geschockt, irrte. Luciano Pizzonia machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich mit einem Freistoß-Treffer perfekt (83.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Götzendorf und der SC Haslau/Ma. E. spielten unentschieden.

Punkteteilung bei schwierigen Verhältnissen

Nach 21 absolvierten Begegnungen nimmt der ASC Götzendorf Oranjezz den achten Platz in der Tabelle ein. Acht Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat der ASC Götzendorf derzeit auf dem Konto.

Der SC Haslau findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Sechs Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei Haslau. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Nachdem Götzendorf die Hinserie auf Platz zehn abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt der ASC Götzendorf Oranjezz aktuell den fünften Rang.

Am nächsten Sonntag reist der ASC Götzendorf zum SC Maria Lanzendorf, zeitgleich empfängt der SC Haslau/Ma. E. den SC Sommerein.

1. Klasse Ost: ASC Götzendorf Oranjezz – SC Haslau/Ma. E, 2:2 (1:1)

83 Luciano Pizzonia 2:2

80 Jakob Kusolitsch 2:1

35 Daniel Koppensteiner 1:1

27 Thomas Gall 1:0