ASK Schwadorf siegt souverän gegen den SV Wienerwald

Details Samstag, 16. April 2022 01:24

1. Klasse Ost: Der SV Wienerwald konnte Schwadorf vor rund 80 Zuschauern nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der ASK Schwadorf 1936 den maximalen Ertrag. Das Hinspiel war ohne Tore geblieben, sodass Wienerwald und der ASK Schwadorf jeweils einen Punkt eingefahren hatten.

Markus Postenrieder war es, der in der 33. Minute den Ball im Tor des SV Wienerwald unterbrachte. In der 42. Minute zog Sven Fischer die Notbremse und wurde mit glatt Rot vom Platz gestellt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Recep Dulda die Führung mit dem fälligen Strafstoß für Schwadorf aus. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine. Schwadorfs Markus Postenrieder stellte, nach seiner Gelb-Roten Karte (58.), zumindest personell den Gleichstand wieder her. In der 70. Minute legte Alen Dervisevic aber zum 3:0 zugunsten des ASK Schwadorf 1936 nach. Am Ende blickte der ASK Schwadorf auf einen klaren 3:0-Heimerfolg über Wienerwald.

Klarer 3:0-Erfolg für die Gastgeber

Trotz des Sieges bleibt Schwadorf auf Platz sieben. Der ASK Schwadorf 1936 verbuchte insgesamt neun Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über den SV Wienerwald ist der ASK Schwadorf weiter im Aufwind.

Wienerwald holte auswärts bisher nur elf Zähler. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Sechs Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat der SV Wienerwald derzeit auf dem Konto.

Die Leistungssteigerung von Schwadorf lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der ASK Schwadorf 1936 einen deutlich verbesserten zweiten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang acht ab.

Am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) reist der ASK Schwadorf zur Zweitvertretung des ASK-BSC Bruck/L. KM, gleichzeitig begrüßt Wienerwald die Reserve von Traiskirchen FCM auf heimischer Anlage.

1. Klasse Ost: ASK Schwadorf 1936 – SV Wienerwald, 3:0 (2:0)

70 Alen Dervisevic 3:0

44 Recep Dulda 2:0

33 Markus Postenrieder 1:0