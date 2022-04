SC Himberg schlägt Sommerein

Details Samstag, 30. April 2022 00:49

1. Klasse Ost: Das Auswärtsspiel brachte für den SC Sommerein keinen einzigen Punkt – der SC Himberg gewann die Partie vor rund 120 Besuchern mit 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SC Himberg die Nase vorn. Das Hinspiel, das 3:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit Sommerein gefunden.

In Minute sieben traf Himbergs Dominik Höfel zum ersten Mal ins Schwarze. Thorsten Semler erhöhte für das Heimteam auf 2:0 (29.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Für das 3:0 des SC Himberg sorgte Edin Bijeljinac, der in Minute 82 zur Stelle war. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Lukas Martinka für einen Treffer sorgte (91.). Nach abgeklärter Leistung blickte der SC Himberg auf einen klaren Heimerfolg über den SC Sommerein.

Himberg bestätigt Heimstärke

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Himberg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Der SC Himberg verbuchte insgesamt zehn Siege, vier Remis und acht Niederlagen. Der SC Himberg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Sommerein nimmt mit 39 Punkten den fünften Tabellenplatz ein. Zwölf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war der SC Sommerein in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am nächsten Sonntag reist Himberg zum SC Haslau/Ma. E, zeitgleich empfängt Sommerein den ASK Schwadorf 1936.

1. Klasse Ost: SC Himberg – SC Sommerein, 3:1 (2:0)

