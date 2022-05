SC Haslau gewinnt Torfestival gegen Schwadorf

Details Samstag, 21. Mai 2022 01:19

1. Klasse Ost: Der SC Haslau und der ASK Schwadorf lieferten sich vor etwa 85 Besuchern ein spannendes Spiel, das 4:3 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 2:2 die Punkte geteilt.

Vor 85 Zuschauern stellte Daniel Koppensteiner das 1:0 für Haslau sicher (15.). Für das 2:0 des Heimteams zeichnete Luciano Pizzonia verantwortlich (38.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Nico Schindler einen weiteren Treffer für den SC Haslau/Ma. E. In der 45+1. Minute erzielte Franz Kainz per Strafstoß das 1:3 für Schwadorf. Mit der Führung für den SC Haslau ging es in die Halbzeitpause. Für das 4:1 von Haslau sorgte Schindler, der in Minute 64 zur Stelle war. Nun schien bereits alles klar zu sein, doch die Gäste kamen nochmal heran. Chakaba Coulibaly schoss die Kugel zum 2:4 für den ASK Schwadorf 1936 über die Linie (71.). In der Nachspielzeit (91.) gelang Nikola Vucetic der Anschlusstreffer für die Gäste. Nachdem der ASK Schwadorf zunächst völlig von der Rolle gewesen war, zog er sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Haslau setzt sich vom unteren Tabellendrittel ab

Der SC Haslau/Ma. E. befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. Der SC Haslau verbuchte insgesamt neun Siege, acht Remis und neun Niederlagen.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet Schwadorf den neunten Rang des Klassements. Zehn Siege, sieben Remis und neun Niederlagen hat der ASK Schwadorf 1936 derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte der ASK Schwadorf insgesamt nur vier Zähler.

Am Sonntag muss Haslau beim ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa ran, zeitgleich wird Schwadorf von der Reserve von Traiskirchen FCM in Empfang genommen.

