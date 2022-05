SK Breitenfurt gewinnt hoch bei Berg

Details Sonntag, 29. Mai 2022 01:39

1. Klasse Ost: Knapp 80 Fans sahen das Spiel der 27. Runde in Berg und bekamen vier Tore zu sehen. Mit 0:4 verlor die Sportfreunde Berg am vergangenen Samstag deutlich gegen den SK Breitenfurt. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften mit Toren gegeizt und trennten sich torlos.

Das 1:0 des SK Breitenfurt bejubelte Jonathan Hallatschek (21.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Marcel Habersam die Führung der Gäste aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Habersam brachte Breitenfurt in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (57.). Markus Lassmann gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SK Breitenfurt (83.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SK Breitenfurt am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Berg.

Beide bleiben im sicheren Mittelfeld

Die Sportfreunde Berg befindet sich mit 39 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Zehn Siege, neun Remis und acht Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Berg, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Gegen Ende der Spielzeit weiß Breitenfurt die Abstiegsränge hinter sich. Acht Siege, acht Remis und elf Niederlagen hat der SK Breitenfurt derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über die Sportfreunde Berg ist der SK Breitenfurt weiter im Aufwind.

Während Berg am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) beim SV Wienerwald gastiert, duelliert sich Breitenfurt zeitgleich mit dem ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa.

1. Klasse Ost: Sportfreunde Berg – SK Breitenfurt, 0:4 (0:2)

83 Markus Lassmann 0:4

57 Marcel Habersam 0:3

44 Marcel Habersam 0:2

21 Jonathan Hallatschek 0:1