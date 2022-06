Souveräner Sieg über SC Göttlesbrunn - Arb.

Details Montag, 20. Juni 2022 01:23

1. Klasse Ost: Der ASK Schwadorf 1936 feierte das Saisonende mit einem 3:0-Sieg vor heimischem Publikum. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch die Gastgeber wussten vor rund 70 Zuschauern zu überraschen. Das Hinspiel war mit einem 2:0-Sieg des ASK Schwadorf beim SC Göttlesbrunn - Arbesthal geendet.

Lazar Pavlovic trug sich in der 29. Spielminute in die Torschützenliste ein, als er aus großer Distanz den Ball im Kreuzeck versenkte. Zur Pause hatte Schwadorf eine hauchdünne Führung inne. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Franz Kainz schnürte einen Doppelpack (55./72.), sodass der ASK Schwadorf 1936 fortan mit 3:0 führte. Unter dem Strich verbuchte der ASK Schwadorf gegen den SC Göttlesbrunn - Arb. einen 3:0-Sieg.

Schwadorf zieht an Göttlesbrunn - Arbesthal vorbei

Am Ende der Saison steht Schwadorf im sicheren Mittelfeld auf Platz acht. Ein Vorbeikommen an der Hintermannschaft des ASK Schwadorf 1936 gab es in diesem Fußballjahr nur selten: Lediglich 45 Gegentreffer nahm der ASK Schwadorf hin. Schwadorf steht mit insgesamt zwölf Siegen, acht Remis und zehn Niederlagen zum Saisonabschluss recht gut da.

Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt der SCGA eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. Im Angriff agierten die Gäste im Saisonverlauf mit mäßigem Erfolg. 64 erzielte Treffer sind nur eine durchschnittliche Ausbeute. Was für den SC Göttlesbrunn - Arbesthal bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Elf Siege und acht Remis stehen elf Pleiten gegenüber. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der SC Göttlesbrunn - Arbesthal in dieser Zeit nur einmal gewann.

1. Klasse Ost: ASK Schwadorf 1936 – SC Göttlesbrunn - Arbesthal, 3:0 (1:0)

72 Franz Kainz 3:0

55 Franz Kainz 2:0

29 Lazar Pavlovic 1:0