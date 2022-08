Brunnthaler trifft dreifach: ASK-BSC Bruck II deklassiert Wolfsthal

Details Sonntag, 21. August 2022 04:51

1. Klasse Ost: Die 3. Runde der neuen Saison brachte das Duell zwischen dem SC Wolfsthal und dem ASK-BSC Bruck II. Die Reserve des ASK-BSC Bruck zog Wolfsthal vor mehr als 110 Zuschauern das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Heimmannschaft.

Die Gäste hatten gleich von Beginn an was vor und wollten eine schnelle Entscheidung herbeiführen. David Mladenovic brachte den ASK-BSC Bruck/L. KM II in der elften Minute nach vorn. Doppelpack für den Gast: Nach seinem ersten Tor (20.) markierte Manuel Brunnthaler wenig später seinen zweiten Treffer (23.). Der SC Wolfsthal ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des ASK-BSC Bruck II.

Erste Saisonniederlage fiel deutlich aus

Auch nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber nicht auf das Scoreboard. Brunnthaler baute den Vorsprung des ASK-BSC Bruck/L. KM II in der 54. Minute aus. Der ASK-BSC Bruck/L. KM II überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 (71.). Am Ende fuhr der ASK-BSC Bruck/L. KM II einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte der ASK-BSC Bruck II bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Wolfsthal in Grund und Boden spielte.

Beim SC Wolfsthal präsentierte sich die Abwehr angesichts sechs Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). Wolfsthal rutschte mit dieser Niederlage auf den vierten Tabellenplatz ab. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des SC Wolfsthal.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der ASK-BSC Bruck II in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Für den ASK-BSC Bruck/L. KM II steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor zwei Niederlagen einsammelte.

1. Klasse Ost: SC Wolfsthal – ASK-BSC Bruck/L. KM II, 0:5 (0:3)

71 Laurin Kratochwil 0:5

54 Manuel Brunnthaler 0:4

23 Manuel Brunnthaler 0:3

20 Manuel Brunnthaler 0:2

11 David Mladenovic 0:1