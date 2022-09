In Unterzahl: Velm feiert gegen Schwadorf späten Heimsieg

Details Sonntag, 11. September 2022 00:58

1. Klasse Ost: Etwa 100 Besucher kamen nach Velm um das Spiel der 6. Runde mitzuverfolgen. Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Velm mit 2:1 gegen Schwadorf gewann. Hundertprozentig überzeugen konnte der FSV Velm dabei jedoch nicht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der ASK Schwadorf 1936 bereits in Front. Dominik Plank markierte in der dritten Minute die Führung. Zur Pause war der Gast im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Dimche Chavkaroski schoss für Velm in der 48. Minute das erste Tor und glich zum 1:1 aus. Nach 53 Minuten sah Velms Lukas Hoffmann die Gelb-Rote Karte (Foul). Julian Schüller folgte ihm nach 77 Minuten mit Rot (Torchancenverhinderung). Die Hoffnung auf einen Erfolg war nahezu geschwunden, aber Niklas Breuer rückte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Sieg für den Gastgeber in greifbare Nähe und stellte in Unterzahl den Endstand her. Zum Schluss feierte der FSV Velm einen dreifachen Punktgewinn gegen den ASK Schwadorf.

Breuer-Treffer bedeutet Sieg in letzter Minute

Bei Velm präsentierte sich die Abwehr angesichts 18 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (14). Der FSV Velm bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und drei Pleiten. Velm ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der Angriff ist bei Schwadorf die Problemzone. Nur fünf Treffer erzielte der ASK Schwadorf 1936 bislang. Am liebsten teilt der ASK Schwadorf die Punkte. Da man aber auch zweimal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle.

Der FSV Velm setzte sich mit diesem Sieg von Schwadorf ab und nimmt nun mit sieben Punkten den achten Rang ein, während der ASK Schwadorf 1936 weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag trifft Velm auf den SC Sommerein, der ASK Schwadorf spielt am selben Tag gegen den SC Göttlesbrunn - Arbesthal.

1. Klasse Ost: FSV Velm – ASK Schwadorf 1936, 2:1 (0:1)

96 Niklas Breuer 2:1

48 Dimche Chavkaroski 1:1

3 Dominik Plank 0:1