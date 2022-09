Heimsieg gegen Berg: Wienerwald macht Boden gut

Details Sonntag, 18. September 2022 00:54

1. Klasse Ost: Knapp 50 Fans wollten das Spiel der 7. Runde mitverfolgen. Gegen Wienerwald holte sich die Sportfreunde Berg eine 0:2-Schlappe ab. Der SV Wienerwald erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die Heimmannschaft erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Dominik Byslovsky traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Die Pausenführung von Wienerwald fiel knapp aus. Bergs Martin Marosi sah in Minute 90 Rot (Beleidigung). Der SV Wienerwald baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Marco Fischer in der 92. Minute traf. Schließlich sprang für Wienerwald gegen Berg ein Dreier heraus.

Wienerwald bleibt oben dabei

Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Wienerwald.

Die bisherige Saisonbilanz der Sportfreunde Berg bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Nur einmal ging der Gast in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Wienerwald setzte sich mit diesem Sieg von Berg ab und nimmt nun mit zwölf Punkten den dritten Rang ein, während die Sportfreunde Berg weiterhin sieben Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag trifft der SV Wienerwald auf den USC Perchtoldsdorf, Berg spielt tags zuvor gegen den SC Haslau/Ma. E.

1. Klasse Ost: SV Wienerwald – Sportfreunde Berg, 2:0 (1:0)

92 Marco Fischer 2:0

4 Dominik Byslovsky 1:0