Souveräner Dreier des SC Wolfsthal gegen Wienerwald

Sonntag, 09. Oktober 2022 00:38

1. Klasse Ost: Rund 150 Zuschauer verfolgten dieses Spiel der 10. Runde in Wolfsthal. Der SV Wienerwald konnte dem SC Wolfsthal nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 2:5. Wolfsthal erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Gleich zu Spielbeginn traf das Heimteam durch Martin Almstädter zur frühen Führung (3.). Der SC Wolfsthal führte schließlich das 2:0 herbei (20.) und wieder war es Almstädter, der als Torschütze gefeiert wurde. Die Hintermannschaft von Wienerwald ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem 3:0 von Josip Djoja für Wolfsthal war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.). Christoph Hoffmann überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den SC Wolfsthal (76.). Für das 1:4 des SV Wienerwald zeichnete Dominik Schalmoser verantwortlich (78.). Für das 5:1 von Wolfsthal sorgte Djoja, der in Minute 79 zur Stelle war. Mit dem Treffer zum 2:5 in der 86. Minute machte Schalmoser zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zum SC Wolfsthal war jedoch weiterhin gewaltig. Schlussendlich verbuchte Wolfsthal gegen Wienerwald einen überzeugenden Heimerfolg.

Wolfsthal setzt sich von Wienerwald ab

Der SC Wolfsthal hat nach dem souveränen Erfolg über den SV Wienerwald weiter die zweite Tabellenposition inne. Offensiv konnte Wolfsthal in der 1. Klasse Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 25 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Sieben Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SC Wolfsthal. Die letzten Resultate von Wolfsthal konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Trotz der Niederlage belegt Wienerwald weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Die Lage der Gäste bleibt angespannt. Gegen den SC Wolfsthal musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am nächsten Samstag reist Wolfsthal zum SC Haslau/Ma. E, zeitgleich empfängt der SV Wienerwald den SC Himberg.

1. Klasse Ost: SC Wolfsthal – SV Wienerwald, 5:2 (2:0)

86 Dominik Schalmoser 5:2

79 Josip Djoja 5:1

78 Dominik Schalmoser 4:1

76 Christoph Hoffmann 4:0

60 Josip Djoja 3:0

20 Martin Almstaedter 2:0

3 Martin Almstaedter 1:0