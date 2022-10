ASK Kleinneusiedl verliert beim SC Göttlesbrunn - Arbesthal

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:22

1. Klasse Ost: Der SC Göttlesbrunn - Arbesthal erreichte am Freitagabend vor rund 120 Zuschauern einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa. Der SC Göttlesbrunn - Arb. erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Im ersten Durchgang passierten nicht all zu viel. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Die Hausherren machten aber in den letzten zwanzig Minuten Ernst. Denis Pecho brach für den SCGA den Bann und markierte in der 70. Minute die Führung. Clemens Bohnenstingl erhöhte für das Heimteam auf 2:0 (77.). In ruhiges Fahrwasser brachte der SC Göttlesbrunn - Arb. sich, indem Mathias Almstädter das 3:0 erzielte (80.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Almstädter für einen weiteren Treffer sorgte (92.). Am Ende kam der SC Göttlesbrunn - Arbesthal gegen den ASK Kleinneusiedl zu einem verdienten Sieg.

Göttlesbrunn - Arbesthal klettert auf Rang zehn

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SC Göttl. - Arb. im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Der SCGA bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und fünf Pleiten. Der SC Göttlesbrunn - Arbesthal beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Kleinneusiedl bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse Ost. Mit lediglich zwei Zählern aus elf Partien steht der Gast auf dem Abstiegsplatz. Die Offensive des ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – neun geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar.

Der SC Göttl. - Arb. ist am Samstag auf Stippvisite bei der Reserve des ASK-BSC Bruck/L. KM. Am 29.10.2022 empfängt der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa in der nächsten Partie den ASK-BSC Bruck II.

1. Klasse Ost: SC Göttlesbrunn - Arbesthal – ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa, 4:0 (0:0)

92 Mathias Almstaedter 4:0

80 Mathias Almstaedter 3:0

77 Clemens Bohnenstingl 2:0

70 Denis Pecho 1:0