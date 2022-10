Last-Minute-Remis: Wienerwald knöpft Himberg einen Punkt ab

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:01

1. Klasse Ost: Über 120 Zuschauer kamen um das Spiel der 11. Runde mitzuverfolgen. Der SC Himberg ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen Wienerwald hinausgekommen. Der SV Wienerwald zog sich gegen Himberg achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Wienerwald erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Dominik Schalmoser traf in der dritten Minute per Kopf zur frühen Führung. Die Führung hielt jedoch nicht lange. Lukas Lichtenstöger verwandelte einen Strafsoß und der SC Himberg markierte so in Minute zwölf den Ausgleich. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Daniel Trost in der 29. Minute, als er einen Torwartfehler nutzen konnte. Ein Tor mehr für den SC Himberg machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Himbergs Thorsten Semler sah nach 66 Minuten die Gelb-Rote Karte. Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Peter Ertl zum 2:2 (95.) den SV Wienerwald vor der Niederlage bewahrte. Letztlich gingen die Heimmannschaft und Himberg mit jeweils einem Punkt auseinander.

Ertl wird zum Held von Wienerwald

Mit 16 ergatterten Punkten steht Wienerwald auf Tabellenplatz sechs. Der SV Wienerwald verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich Wienerwald weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Mit 24 Punkten steht der SC Himberg auf dem Platz an der Sonne. 31 Tore – mehr Treffer als der Gast erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Ost. Der SC Himberg ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet sieben Siege und drei Unentschieden. Himberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der SV Wienerwald ist am Freitag (19:30 Uhr) bei der Zweitvertretung von FCM Traiskirchen KM zu Gast. Kommenden Sonntag (15:00 Uhr) tritt der SC Himberg beim SC Haslau/Ma. E. an.

1. Klasse Ost: SV Wienerwald – SC Himberg, 2:2 (1:2)

95 Peter Ertl 2:2

29 Daniel Trost 1:2

12 Lukas Lichtenstoeger 1:1

3 Dominik Schalmoser 1:0