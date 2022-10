Der ASC Götzendorf besiegt den ASK Schwadorf

Details Samstag, 22. Oktober 2022 00:45

1. Klasse Ost: Vor rund 100 Besuchern trafen sich in der 12. Runde der ASC Götzendorf und der ASK Schwadorf. Der ASC Götzendorf errang am Freitag einen 2:0-Sieg über den ASK Schwadorf. Als Favorit rein – als Sieger raus. Götzendorf hat alle Erwartungen erfüllt.

Das 1:0 war das Verdienst von Georg Griessler. Er war vor 120 Zuschauern in der sechsten Minute zur Stelle. Schwadorf war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeber erneut einen starken Beginn. In der 58. Minute brachte Nikola Vucetic das Netz für den ASC Götzendorf Oranjezz zum Zappeln. Nach 85 Minuten sah Schwadorfs Alen Dervisevic wegen einer Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte. Mit dem Ende der Spielzeit strich der ASC Götzendorf gegen den ASK Schwadorf 1936 die volle Ausbeute ein.

Götzendorf bleibt oben dran

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Götzendorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Die Gastgeber knüpfen mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der ASC Götzendorf Oranjezz sechs Siege, vier Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.

Der ASK Schwadorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Der Angriff ist beim Gast die Problemzone. Nur neun Treffer erzielte Schwadorf bislang. Der ASK Schwadorf 1936 verbuchte insgesamt einen Sieg, fünf Remis und fünf Niederlagen.

Der ASK Schwadorf steckt nach fünf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der ASC Götzendorf mit aktuell 22 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Freitag reist Götzendorf zum SC Sommerein, zeitgleich empfängt Schwadorf den SC Wolfsthal.

1. Klasse Ost: ASC Götzendorf Oranjezz – ASK Schwadorf 1936, 2:0 (1:0)

58 Nikola Vucetic 2:0

6 Georg Griessler 1:0