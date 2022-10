Sommerein verliert nach sechs Spielen beim USC Perchtoldsdorf

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:44

1. Klasse Ost: Etwa 100 Besucher kamen zu diesem Spiel der 12. Runde nach Perchtoldsdorf. Nichts zu holen gab es für Sommerein bei Perchtoldsdorf. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 2:0. Der USC Perchtoldsdorf hat mit dem Sieg über den SC Sommerein einen Coup gelandet.

Die Gastgeber legten die anfängliche Vorsicht als erstes ab. Stefan Breitenecker versenkte die Kugel zum 1:0 (14.) für Perchtoldsdorf. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause Perchtoldsdorf, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Das Spiel blieb lange Zeit auf des Messers Schneide. Erst in der Nachspielzeit gelang den Hausherren die Entscheidung. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Fabian Frantl für den Treffer zum 2:0 sorgte (94.). Am Ende verbuchte der USC Perchtoldsdorf gegen Sommerein einen Sieg.

Perchtoldsdorf führt die zweite Tabellenhälfte an

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Perchtoldsdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Drei Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat der USC Perchtoldsdorf momentan auf dem Konto. Perchtoldsdorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Nach elf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den SC Sommerein 19 Zähler zu Buche. Mit dem Gewinnen tun sich die Gäste weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am kommenden Sonntag tritt der USC Perchtoldsdorf beim FSV Velm an, während Sommerein zwei Tage zuvor den ASC Götzendorf Oranjezz empfängt.

94 Fabian Frantl 2:0

14 Stefan Breitenecker 1:0