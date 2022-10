Breitenfurth erspielt sich Remis gegen Himberg

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:14

1. Klasse Ost: Vor etwa 130 Zuschauern kam es am Samstag zum Duell zwischen Breitenfurth und Himberg. Ein 1:1-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung des SK Breitenfurt gegen den SC Himberg. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Breitenfurt vom Favoriten.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. In Halbzeit zwei jubelten die Favoriten aus Himberg zuerst. Philipp Prosenik brachte Himberg in der 49. Spielminute in Führung. Doch die Heimelf wollte sich nicht geschlagen geben. Marcel Habersam versenkte den Ball in der 58. Minute im Netz der Gäste. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich der SK Breitenfurt und der SC Himberg die Punkte teilten.

Habersam sichert das Remis

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der SK Breitenfurt in der Tabelle auf Platz sieben. Nur einmal gab sich das Heimteam bisher geschlagen. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verliert Breitenfurt im Klassement weiter an Boden.

Der SC Himberg führt das Feld der 1. Klasse Ost mit 28 Punkten an. Mit nur neun Gegentoren stellt Himberg die sicherste Abwehr der Liga. Der SC Himberg ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet acht Siege und vier Unentschieden. In den letzten fünf Partien rief der SC Himberg konsequent Leistung ab und holte elf Punkte.

Am nächsten Freitag reist der SK Breitenfurt zur Reserve von FCM Traiskirchen KM, zeitgleich empfängt Himberg den ASK Schwadorf 1936.

1. Klasse Ost: SK Breitenfurt – SC Himberg, 1:1 (0:0)

58 Marcel Habersam 1:1

49 Philipp Prosenik 0:1