Pflichtsieg gegen Schwadorf: Der SC Himberg auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 05. November 2022 04:44

1. Klasse Ost: Etwa 110 Zuschauer kamen in das Waldstadion nach Himberg. Der SC Himberg erteilte dem ASK Schwadorf eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Himberg. Der SC Himberg hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Die erste große Chance hatte Philipp Prosenik, der einen Distanzschuss an die Querlatte setzte. In Minute 25 erzielten die Gastgeber das erste Tor, doch das wurde wegen Abseits aberkannt. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Daniel Trost das 1:0 für den Ligaprimus (40.). Zur Pause war der SC Himberg im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Himbergs Dominik Höfel versenkte die Kugel in der 49. Minute zum 2:0. Schwadorfs Hüsein Dulda sah nach 52 Minuten Gelb-Rot und schwächte sein Team zusätzlich. Der dritte Streich des SC Himberg war Philipp Prosenik vorbehalten (63.), der nach einem Eckball per Kopf zur Stelle war. Für das 4:0 sorgte der SC Himberg in Minute 71 durch einen weiteren Treffer von Höfel. Himbergs Höfel legte in der 75. Minute auch noch zum 5:0 nach. Letztlich kam der SC Himberg gegen Schwadorf zu einem verdienten 5:0-Sieg.

Höfel-Dreierpack zum klaren Heimsieg

Der Zu-null-Sieg lässt dem SC Himberg passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Mit nur neun Gegentoren hat Himberg die beste Defensive der 1. Klasse Ost. Der SC Himberg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, vier Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor.

Der ASK Schwadorf 1936 findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Wo bei den Gästen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die zehn erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Einen Sieg, sechs Remis und sechs Niederlagen hat der ASK Schwadorf momentan auf dem Konto.

Schwadorf steckt nach sieben Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der SC Himberg mit aktuell 31 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Himberg tritt am kommenden Freitag beim SC Sommerein an, der ASK Schwadorf 1936 empfängt am selben Tag die Reserve von FCM Traiskirchen KM.

1. Klasse Ost: SC Himberg – ASK Schwadorf 1936, 5:0 (1:0)

75 Dominik Hoefel 5:0

71 Dominik Hoefel 4:0

63 Philipp Prosenik 3:0

49 Dominik Hoefel 2:0

40 Daniel Trost 1:0