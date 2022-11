FCM Traiskirchen II dreht beim ASK Schwadorf ein 0:2 in einen Sieg

Details Samstag, 12. November 2022 00:04

1. Klasse Ost: In diesem Duell der unteren Tabellenregion ging es vor rund 60 Besuchern darum, sich ein gutes Gefühl für die Winterpause zu holen. Trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstandes erreichte die Reserve von FCM Traiskirchen einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen Schwadorf.

Der ASK Schwadorf 1936 erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Recep Dulda traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Die Heimelf tankte damit Selbstvertrauen und Alexander Maric erhöhte den Vorsprung der Heimmannschaft nach 19 Minuten sogar auf 2:0. Doch die Gästemannschaft wachte dann endlich auf. Sulayman Janneh schlug doppelt zu und glich damit für FCM Traiskirchen KM II zum 2:2 aus (26./36.). Zinedin Hamzic trug sich in der 39. Spielminute in die Torschützenliste ein und drehte somit das Spiel auf 3:2 für die Gäste. FCM Traiskirchen II führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Das gute Gefühl der Anfangsphase der ersten Halbzeit war bei den Gastgebern somit dahin. Denn nun hatte Traiskirchen Oberwasser. Für den nächsten Erfolgsmoment der Gäste sorgte Mert Mustafa Ekinci (58.), ehe Christoph Blum das 5:2 markierte (68.). Die 2:5-Heimniederlage des ASK Schwadorf war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

FCM Traiskirchen II wacht erst nach dem Rückstand auf

Einen Sieg, sechs Remis und sieben Niederlagen hat Schwadorf momentan auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät beim ASK Schwadorf 1936. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon acht Spiele zurück.

FCM Traiskirchen KM II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von FCM Traiskirchen II ist deutlich zu hoch. 42 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Ost fing sich bislang mehr Tore ein. FCM Traiskirchen KM II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte FCM Traiskirchen II endlich wieder einmal drei Punkte.

FCM Traiskirchen KM II setzte sich mit diesem Sieg vom ASK Schwadorf ab und belegt nun mit 14 Punkten den elften Rang, während Schwadorf weiterhin neun Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 12.03.2023 empfängt der ASK Schwadorf 1936 dann im nächsten Spiel den SV Wienerwald, während FCM Traiskirchen II am gleichen Tag beim SC Sommerein antritt.

1. Klasse Ost: ASK Schwadorf 1936 – FCM Traiskirchen KM II, 2:5 (2:3)

68 Christoph Blum 2:5

58 Mert Mustafa Ekinci 2:4

39 Zinedin Hamzic 2:3

36 Sulayman Janneh 2:2

26 Sulayman Janneh 2:1

19 Alexander Maric 2:0

3 Recep Dulda 1:0