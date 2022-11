Perchtoldsdorf gewinnt bei ASK Kleinneusiedl

Details Sonntag, 13. November 2022 00:43

1. Klasse Ost: Vor rund 80 Zuschauern ging dieses Spiel der 15. Runde über die Bühne. Am Samstag trafen der ASK Kleinneusiedl und Perchtoldsdorf aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 3:1 für sich. Pflichtgemäß strich der USC Perchtoldsdorf gegen K.neusiedl drei Zähler ein.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa bereits in Front. Niklas Kolowrat markierte in der dritten Minute die Führung. In Minute 20 reklamierten die Gäste einen Handelfmeter, doch die Pfeiffe des Schiedsrichters blieb stumm. Stefan Breitenecker traf kurz darauf aber doch zum 1:1 zugunsten von Perchtoldsdorf (22.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Fabian Frantl in der 25. Minute und stellte damit auf 2:1 für Perchtoldsdorf. Der ASK Kleinneusiedl war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Nur wenige Augenblicke nach dem Seitenwechsel jubelten die Gäste erneut. Stefan Hackl erhöhte den Vorsprung des USC Perchtoldsdorf nach 47 Minuten auf 3:1. Kleinneusiedls Anil Ülker sah binnen zwei Minuten zweimal Gelb und flog somit vom Platz (83.). Die 1:3-Heimniederlage von Kleinneusiedl war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Kleinneusiedl geht sieglos in die Winterpause

Der Tabellenletzte muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Rückrunde müssen die Gastgeber das Feld von hinten aufrollen, sofern der Klassenerhalt erreicht werden soll. Mit erst 13 erzielten Toren hat der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa im Angriff Nachholbedarf. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa auf insgesamt nur zwei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Perchtoldsdorf geht mit nun 19 Zählern auf Platz neun in die Winterpause. Fünf Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der USC Perchtoldsdorf derzeit auf dem Konto. Perchtoldsdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

1. Klasse Ost: ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa – USC Perchtoldsdorf, 1:3 (1:2)

47 Stefan Hackl 1:3

25 Fabian Frantl 1:2

22 Stefan Breitenecker 1:1

3 Niklas Kolowrat 1:0