Sommerein gewinnt hoch gegen FCM Traiskirchen II

Details Samstag, 11. März 2023 04:49

1. Klasse Ost: Die Reserve von FCM Traiskirchen KM blieb gegen den SC Sommerein chancenlos und kassierte vor etwa 70 Zuschauern eine herbe 0:4-Klatsche. Sommerein ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FCM Traiskirchen II einen klaren Erfolg. Im Hinspiel war FCM Traiskirchen KM II mit 1:5 krachend untergegangen.

Fast eine halbe Stunde lang konnten die Gäste hinten die Null halten. Michael Nikolic brachte dem SC Sommerein aber nach 27 Minuten die 1:0-Führung. Mehr Tore gab es in Durchgang eins nicht zu sehen. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Alexander Koller schnürte einen Doppelpack (46./76.), sodass Sommerein fortan mit 3:0 führte. Den gebrauchten Tag von FCM Traiskirchen II unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Mohsen Anwari durch eine Rote Karte (75.). David Berezny stellte schließlich in der 86. Minute den 4:0-Sieg für den SC Sommerein sicher. Am Ende kam Sommerein gegen die Gäste zu einem verdienten Sieg.

Traiskirchen II kann sich nicht von unten absetzen

Beim SC Sommerein präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Sommerein ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die sechste Position vorgerückt. Sechs Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat der SC Sommerein derzeit auf dem Konto. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Sommerein endlich wieder einmal drei Punkte.

FCM Traiskirchen II bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse Ost. Die Abwehrprobleme von FCM Traiskirchen KM II bleiben akut, sodass FCM Traiskirchen II weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Mit erschreckenden 46 Gegentoren stellt FCM Traiskirchen KM II die schlechteste Abwehr der Liga. Nun musste sich FCM Traiskirchen II schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte FCM Traiskirchen II deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist FCM Traiskirchen KM II in diesem Ranking auf.

Am kommenden Samstag tritt der SC Sommerein beim SV Wienerwald an, während FCM Traiskirchen KM II einen Tag zuvor den FSV Velm empfängt.

1. Klasse Ost: SC Sommerein – FCM Traiskirchen KM II, 4:0 (2:0)

86 David Berezny 4:0

76 Alexander Koller 3:0

46 Alexander Koller 2:0

27 Michael Nikolic 1:0

