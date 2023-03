Schmid fliegt – und Wolfsthal verliert das Derby bei Göttlesbrunn - Arb.

Details Sonntag, 12. März 2023 00:59

Am Samstag begrüßte der SC Göttlesbrunn - Arb. Wolfsthal. Die Begegnung ging vor rund 200 Zuschauern mit 4:2 zugunsten des SCGA aus. Gegen den SC Göttlesbrunn - Arbesthal setzte es für den SC Wolfsthal eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel, das 3:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit Wolfsthal gefunden.

Schon in der 25. Minute musste Wolfthals Dominic Schmid mit Rot vom Feld. Jetzt konnte es trotz der Favoritenstellung schwierig werden für die Gäste. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Thomas Mraz das 1:0 für den SC Göttlesbrunn - Arb. (43.). Zur Pause waren die Gastgeber im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung. Das 2:0 ließ den SCGA zum zweiten Mal im Match jubeln (63.). Martin Lukac ließ sich als Torschütze feiern. Johannes Weber überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den SC Göttlesbrunn - Arbesthal (72.). Doch in der Schlussphase bäumte sich der Gast nochmals auf. In der 79. Minute brachte Neven Juric das Netz für den SC Wolfsthal zum Zappeln. Der SC Göttlesbrunn - Arb. musste dann auch noch den Treffer von Josip Djoja zum 2:3 hinnehmen (86.). Der SCGA brachte den Ball zum 4:2 über die Linie (88.). Am Ende verbuchte der SC Göttlesbrunn - Arbesthal gegen Wolfsthal die maximale Punkteausbeute.

Wolfsthal lässt im Titelkampf Federn

Durch die drei Punkte gegen den SC Wolfsthal verbesserte sich der SC Göttlesbrunn - Arb. auf Platz neun. Sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der SCGA derzeit auf dem Konto.

Der Patzer von Wolfsthal zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die gute Bilanz des SC Wolfsthal hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Wolfsthal bisher zehn Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Der SC Wolfsthal baute die gute Serie (elf Punkte aus fünf Spielen) zum Rückrundenstart nicht aus und bleibt auf dem zweiten Tabellenplatz. In den letzten fünf Partien rief der SC Göttlesbrunn - Arbesthal konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Der SC Göttl. - Arb. tritt am Freitag, den 17.03.2023, um 19:30 Uhr, beim SC Himberg an. Einen Tag später (18:00 Uhr) empfängt Wolfsthal den ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa.

1. Klasse Ost: SC Göttlesbrunn - Arbesthal – SC Wolfsthal, 4:2 (1:0)

88 Mathias Almstaedter 4:2

86 Josip Djoja 3:2

79 Neven Juric 3:1

72 Johannes Weber 3:0

63 Martin Lukac 2:0

43 Thomas Mraz 1:0

