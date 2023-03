Wienerwald lässt es gegen Sommerein richtig krachen

Details Sonntag, 19. März 2023 00:22

1. Klasse Ost: Mit 1:4 verlor der SC Sommerein am vergangenen Samstag vor etwa 75 Fans deutlich gegen Wienerwald. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der SV Wienerwald als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel hatte Sommerein mit 1:0 knapp für sich entschieden.

Wienerwald geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Michael Nikolic das schnelle 1:0 für den SC Sommerein erzielte. Doch die Gastgeber wussten zu antworten. Samuel Liptak nutzte die Chance für den SV Wienerwald und beförderte in der 22. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Marco Fischer trug sich in der 50. Spielminute in die Torschützenliste ein und drehte das Spiel auf 2:1. Ales Stroncer versenkte die Kugel zum 3:1 für Wienerwald (67.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Bastian Kleindienst für einen Treffer sorgte (91.). Zum Schluss feierte der SV Wienerwald einen dreifachen Punktgewinn gegen Sommerein.

Wienerwald überholt Sommerein in der Tabelle

Acht Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat Wienerwald derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief die Heimmannschaft konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Beim SC Sommerein präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (34). Sechs Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Sommerein verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Mit diesem Sieg zog der SV Wienerwald am SC Sommerein vorbei auf Platz sechs. Sommerein fiel auf die achte Tabellenposition.

Wienerwald tritt kommenden Sonntag, um 16:30 Uhr, beim FSV Velm an. Bereits einen Tag vorher reist der SC Sommerein zum SC Haslau/Ma. E.

1. Klasse Ost: SV Wienerwald – SC Sommerein, 4:1 (1:1)

91 Bastian Kleindienst 4:1

67 Ales Stroncer 3:1

50 Marco Fischer 2:1

22 Samuel Liptak 1:1

9 Michael Nikolic 0:1

