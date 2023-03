FCM Traiskirchen II siegt gegen den SC Göttlesbrunn . Arb.

Details Samstag, 25. März 2023 00:55

1. Klasse Ost: Bei der Reserve von FCM Traiskirchen KM holte sich der SC Göttlesbrunn - Arbesthal vor knapp 90 Besuchern eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich FCM Traiskirchen II die Nase vorn. Im Hinspiel hatte der SC Göttl. - Arb. einen 3:2-Sieg gefeiert.

Traiskirchen startete gut in dieses Spiel. Tin Vastic brachte die Gäste in der 21. Minute ins Hintertreffen. Julian Mihalits erhöhte den Vorsprung von FCM Traiskirchen KM II nach 25 Minuten sogar auf 2:0. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Mert Mustafa Ekinci schraubte das Ergebnis in der 56. Minute mit dem 3:0 für FCM Traiskirchen II in die Höhe. In der 67. Minute erzielte der SCGA das 1:3 durch Mathias Almstädter. Die Schlussphase musste FCM Traiskirchen KM II ohne Rafael Hofer bestreiten, der in der 79. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Die Heimmannschaft stellte dem SC Göttlesbrunn - Arbesthal ein Bein: Der SC Göttl. - Arb. musste sich trotz numerischer Überlegenheit mit 1:3 geschlagen geben.

Traiskirchen II schließt auf

FCM Traiskirchen II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. FCM Traiskirchen KM II ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die zehnte Position vorgerückt. Die Stärke von FCM Traiskirchen II liegt in der Offensive – mit insgesamt 34 erzielten Treffern. FCM Traiskirchen KM II befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Trotz der Niederlage belegt der SCGA weiterhin den neunten Tabellenplatz. Die Lage des SC Göttlesbrunn - Arbesthal bleibt angespannt. Gegen FCM Traiskirchen II musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am kommenden Sonntag trifft FCM Traiskirchen KM II auf den ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa, der SC Göttl. - Arb. spielt tags zuvor gegen den SV Wienerwald.

1. Klasse Ost: FCM Traiskirchen KM II – SC Göttlesbrunn - Arbesthal, 3:1 (2:0)

67 Mathias Almstaedter 3:1

56 Mert Mustafa Ekinci 3:0

25 Julian Mihalits 2:0

21 Tin Vastic 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei