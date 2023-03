Remis zwischen Velm und Wiederwald

Details Montag, 27. März 2023 00:12

1. Klasse Ost: In der Begegnung FSV Velm gegen den SV Wienerwald trennten sich die beiden Kontrahenten vor etwa 120 Besuchern mit einem 1:1-Unentschieden. Der FSV Velm zog sich gegen Wienerwald achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel hatte der SV Wienerwald deutlich mit 4:1 gewonnen.

Keine nennenswerten Szenen gab es in den ersten 45 Minuten. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Der SV Wienerwald hatte zu Beginn der zweiten Halbzeit einige Chancen in Führung zu gehen. Doch Velm ging durch Andreas Riedl in der 59. Minute in Führung und hatte wenig später sogar noch eine weitere Topchance. Velms Dominik Pressl schwächte sein Team in der Nachspielzeit durch eine Rote Karte (92., Tätlichkeit). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Peter Ertl für einen Elfmeter-Treffer sorgte (93.). Schließlich gingen der FSV Velm und Wienerwald mit einer Punkteteilung auseinander.

Remis in letzter Minute: Ertl in der Nachspielzeit erfolgreich

Velm muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 13. Mit erschreckenden 47 Gegentoren stellt der FSV Velm die schlechteste Abwehr der Liga. Velm verbuchte insgesamt drei Siege, drei Remis und elf Niederlagen. Der FSV Velm wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Mit 26 Zählern aus 17 Spielen steht der SV Wienerwald momentan im Mittelfeld der Tabelle. Acht Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Am nächsten Samstag reist Velm zum SC Haslau/Ma. E, zeitgleich empfängt Wienerwald den SC Göttlesbrunn - Arbesthal.

1. Klasse Ost: FSV Velm – SV Wienerwald, 1:1 (0:0)

93 Peter Ertl 1:1

59 Andreas Riedl 1:0

