Deutlicher Erfolg des ASK-BSC Bruckk II gegen den SC Haslau

Details Sonntag, 23. April 2023 00:26

1. Klasse Ost: Mit 0:3 verlor der SC Haslau/Ma. E. am vergangenen Samstag vor 115 Zuschauern deutlich gegen die Reserve des ASK-BSC Bruck/L. KM. Der ASK-BSC Bruck II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SC Haslau einen klaren Erfolg. Ein Punkt hüben, ein Punkt drüben – so hatte die Ausbeute der beiden Mannschaften beim 1:1-Unentschieden im Hinspiel gelautet.

Haslau geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Tobias Puchinger das schnelle 1:0 für den ASK-BSC Bruck/L. KM II erzielte. Dann gab es in Durchgang Nummer eins aber keine Tore mehr zu sehen. Der SC Haslau/Ma. E. glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für den ASK-BSC Bruck II in die Kabinen. Puchinger schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (68.). Manuel Brunnthaler gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den ASK-BSC Bruck/L. KM II (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem Gastgeber am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SC Haslau.

Puchinger-Doppelpack der Grundstein

Mit dem Dreier sprang der ASK-BSC Bruck II auf den fünften Platz der 1. Klasse Ost. Der ASK-BSC Bruck/L. KM II verbuchte insgesamt acht Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen. Der ASK-BSC Bruck II beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Haslau holte auswärts bisher nur acht Zähler. Die Trendkurve der Gäste geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 13, mittlerweile hat man Platz neun der Rückrundentabelle inne. Trotz der Niederlage fiel der SC Haslau/Ma. E. in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwölf. Im Angriff des SC Haslau herrscht Flaute. Erst 21-mal brachte Haslau den Ball im gegnerischen Tor unter. Drei Siege, acht Remis und neun Niederlagen hat der SC Haslau/Ma. E. derzeit auf dem Konto. Der SC Haslau baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der ASK-BSC Bruck/L. KM II tritt am Samstag beim SK Breitenfurt an. Am Dienstag muss Haslau vor heimischer Kulisse gegen den ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa ran.

1. Klasse Ost: ASK-BSC Bruck/L. KM II – SC Haslau/Ma. E, 3:0 (1:0)

86 Manuel Brunnthaler 3:0

68 Tobias Puchinger 2:0

8 Tobias Puchinger 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei