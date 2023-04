Perchtoldsdorf überrennt Traiskirchen II

Details Sonntag, 23. April 2023 00:30

1. Klasse Ost: Die Reserve von FCM Traiskirchen KM kam vor etwa 120 Zuschauern gegen Perchtoldsdorf mit 1:6 unter die Räder. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der USC Perchtoldsdorf wusste zu überraschen. Das Hinspiel war 4:2 zugunsten von FCM Traiskirchen II ausgegangen.

Die Anfangsphase konnten die Gäste noch unbeschadet überstehen. Für das erste Tor sorgte Lukas Rapp. In der 26. Minute traf der Spieler von Perchtoldsdorf ins Schwarze. Sahid Omar Osman war zur Stelle und markierte das 2:0 des USC Perchtoldsdorf (45+2.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Nach 64 Minuten beförderte Benjamin Budimir für den FCM Traiskirchen KM II das Leder zum 1:2 ins gegnerische Netz. Doch ehe die Gäste Hoffnung auf einen möglichen Ausgleich schöpfen konnten, schlugen die Heimsichen wieder zu. In der 70. Minute erhöhte Lukas Kneissl auf 3:1 für Perchtoldsdorf. Das 4:1 erzielte dann Lukas Rapp, ehe Stefan Breitenecker zum 5:1 traf und Rafael Hofer ein Eigentor fabrizierte (73./77.), mit dem er das Ergebnis auf 6:1 hochschraubte. Letztlich feierte Perchtoldsdorf gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Drei Tore binnen sieben Minuten

Die Defensive des USC Perchtoldsdorf (22 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Klasse Ost zu bieten hat. Mit sieben Siegen weist die Bilanz der Gastgeber genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei FCM Traiskirchen KM II. Die mittlerweile 53 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Nachdem FCM Traiskirchen II die Hinserie auf Platz elf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt FCM Traiskirchen KM II aktuell den dritten Rang. Die Stärke von FCM Traiskirchen II liegt in der Offensive – mit insgesamt 37 erzielten Treffern. FCM Traiskirchen KM II verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen.

Mit diesem Sieg zog Perchtoldsdorf an FCM Traiskirchen II vorbei auf Platz neun. FCM Traiskirchen KM II fiel auf die zehnte Tabellenposition.

Nächster Prüfstein für den USC Perchtoldsdorf ist der SV Wienerwald (Samstag, 18:00 Uhr). FCM Traiskirchen II misst sich am selben Tag mit dem ASC Götzendorf Oranjezz (16:00 Uhr).

1. Klasse Ost: USC Perchtoldsdorf – FCM Traiskirchen KM II, 6:1 (2:0)

80 Lukas Rapp 6:1

77 Eigentor durch Rafael Hofer 5:1

73 Eigentor durch Rafael Hofer 4:1

70 Stefan Breitenecker 3:1

64 Benjamin Budimir 2:1

47 Lucas Kneissl 2:0

26 Sahid Omar Osman 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei