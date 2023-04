Abstiegskrimi zwischen Schwadorf und Velm

Details Donnerstag, 27. April 2023 00:15

1. Klasse Ost: Der ASK Schwadorf 1936 verschaffte sich vor rund 50 Fans mit dem 4:3-Erfolg gegen den FSV Velm etwas Luft im Tabellenkeller. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Velm war im Hinspiel gegen den ASK Schwadorf zu einem knappen 2:1-Sieg gekommen.

Das 1:0 durch Franz Griesmüller in der neunten Minute brachte den FSV Velm vermeintlich auf die Siegerstraße. Jetzt erst recht, dachte sich Franz Kainz, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (11.). In der 24. Minute schoss Velms Griesmüller das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Innerhalb weniger Minuten trafen Alen Dervisevic (66.) und Markus Postenrieder (68.). Damit bewies Schwadorf nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Sebastian Spanel war es, der in der 80. Minute das Spielgerät im Tor des Gastgebers unterbrachte und zum 3:3 ausgleichen konnte. Auf ungewöhnlichem Posten zeigte sich heute Kainz. Der Torjäger erzielte den spielentscheidenden Treffer in der 84. Minute. Letztlich nahm der ASK Schwadorf 1936 gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon.

Extrem wichtiger Dreier

Trotz der drei Zähler machte der ASK Schwadorf im Klassement keinen Boden gut. Schwadorf beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko beim FSV Velm. Die mittlerweile 55 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Wann findet der FSV Velm die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den ASK Schwadorf 1936 setzte es eine neuerliche Pleite, womit Velm im Klassement weiter abrutschte. Velm taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der FSV Velm ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr Velm bisher ein. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Schon am Samstag ist der ASK Schwadorf wieder gefordert, wenn der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa zu Gast ist. Der FSV Velm wird am kommenden Freitag vom SC Göttlesbrunn - Arbesthal empfangen.

1. Klasse Ost: ASK Schwadorf 1936 – FSV Velm, 4:3 (1:2)

84 Franz Kainz 4:3

80 Sebastian Spanel 3:3

68 Markus Postenrieder 3:2

66 Alen Dervisevic 2:2

24 Franz Griesmueller 1:2

11 Franz Kainz 1:1

9 Franz Griesmueller 0:1

